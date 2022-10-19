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Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты
Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты - РИА Новости, 19.10.2022
Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты
Более 30 участников программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:54
2022-10-19T14:54
2022-10-19T14:54
ростовская область
общество
ростовская область
россия
образование
образование - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Более 30 участников программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона."Преподаватели Ростовской области, которые переехали в села региона по программе "Земский учитель" и уже приступили к работе, получили выплаты в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, благодаря проекту "Земский учитель" педагогическое сообщество региона пополнилось коллегами из Ростовской области и других регионов РФ. Выделенные средства помогают привлечь в сельские территории как молодых специалистов, так и педагогов со стажем. "В конкурсном отборе принимали участие 107 претендентов. Победителям произведена выплата в полном объёме – общая сумма составила 31 миллион рублей: 25,73 миллиона рублей – деньги федерального бюджета и 5,27 миллиона рублей – средства областной казны", - приводятся в сообщении слова Гуськова.В текущем году определен 31 победитель конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, посёлки, города с населением до 50 тысяч человек.Вакансии были открыты для учителей-предметников по русскому языку и литературе, математике, информатике, химии и биологии, иностранному языку, а также другим дисциплинам. При отборе учитывались различные достижения в научной и профессиональной сфере – например, уровень квалификации, учительский стаж, наличие ученой степени, участие в научных конференциях различных уровней, опыт работы и возможность преподавания смежных предметов.В Ростовской области программа введена с января 2020 года и рассчитана до 2024 года включительно. Выплатой педагоги могут распорядиться по своему усмотрению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, россия, образование, образование - общество
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Россия, Образование, Образование - Общество
Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты
Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили по миллиону рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Более 30 участников программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона.
"Преподаватели Ростовской области, которые переехали в села региона по программе "Земский учитель" и уже приступили к работе, получили выплаты в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов
, благодаря проекту "Земский учитель" педагогическое сообщество региона пополнилось коллегами из Ростовской области и других регионов РФ
. Выделенные средства помогают привлечь в сельские территории как молодых специалистов, так и педагогов со стажем. "В конкурсном отборе принимали участие 107 претендентов. Победителям произведена выплата в полном объёме – общая сумма составила 31 миллион рублей: 25,73 миллиона рублей – деньги федерального бюджета и 5,27 миллиона рублей – средства областной казны", - приводятся в сообщении слова Гуськова.
В текущем году определен 31 победитель конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, посёлки, города с населением до 50 тысяч человек.
Вакансии были открыты для учителей-предметников по русскому языку и литературе, математике, информатике, химии и биологии, иностранному языку, а также другим дисциплинам. При отборе учитывались различные достижения в научной и профессиональной сфере – например, уровень квалификации, учительский стаж, наличие ученой степени, участие в научных конференциях различных уровней, опыт работы и возможность преподавания смежных предметов.
В Ростовской области программа введена с января 2020 года и рассчитана до 2024 года включительно. Выплатой педагоги могут распорядиться по своему усмотрению.