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Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты

Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты - РИА Новости, 19.10.2022

Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты

Более 30 участников программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:54

2022-10-19T14:54

2022-10-19T14:54

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Более 30 участников программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона."Преподаватели Ростовской области, которые переехали в села региона по программе "Земский учитель" и уже приступили к работе, получили выплаты в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, благодаря проекту "Земский учитель" педагогическое сообщество региона пополнилось коллегами из Ростовской области и других регионов РФ. Выделенные средства помогают привлечь в сельские территории как молодых специалистов, так и педагогов со стажем. "В конкурсном отборе принимали участие 107 претендентов. Победителям произведена выплата в полном объёме – общая сумма составила 31 миллион рублей: 25,73 миллиона рублей – деньги федерального бюджета и 5,27 миллиона рублей – средства областной казны", - приводятся в сообщении слова Гуськова.В текущем году определен 31 победитель конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, посёлки, города с населением до 50 тысяч человек.Вакансии были открыты для учителей-предметников по русскому языку и литературе, математике, информатике, химии и биологии, иностранному языку, а также другим дисциплинам. При отборе учитывались различные достижения в научной и профессиональной сфере – например, уровень квалификации, учительский стаж, наличие ученой степени, участие в научных конференциях различных уровней, опыт работы и возможность преподавания смежных предметов.В Ростовской области программа введена с января 2020 года и рассчитана до 2024 года включительно. Выплатой педагоги могут распорядиться по своему усмотрению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростовская область, россия, образование, образование - общество