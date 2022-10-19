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Эксперт: Россия может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов - РИА Новости, 19.10.2022
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Эксперт: Россия может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов
Эксперт: Россия может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов - РИА Новости, 19.10.2022
Эксперт: Россия может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов
Россия к 2030 году может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов, для этого необходимо преодолеть ряд барьеров, такое мнение РИА Новости выразил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T05:38
2022-10-19T05:38
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия к 2030 году может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов, для этого необходимо преодолеть ряд барьеров, такое мнение РИА Новости выразил замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев."Сейчас государством и бизнесом предпринимаются очень серьезные меры для развития производства и применения БВС. Реализовываются дорожные карты, финансируются серьезные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы. Это позволяет рассчитывать на выход России на передовые позиции к 2030 году", - сообщил Шнырев.Одним из барьеров для внедрения этой инновации, по его словам, является закрытое небо, причем эта проблема носит не только регуляторный характер. Чтобы с ней справиться требуются в том числе технические решения. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность, как технологическую, так и антитеррористическую. Также, по словам Шнырева, необходимо принять неотложные меры по изданию нормативных правовых актов в нескольких областях."Подготовка, контроль квалификации и допуск к работе авиаперсонала, эксплуатирующего БАС, одобрения разработчиков и изготовителей БАС, нормы летной годности, процедуры сертификации типа и выдачи сертификата летной годности, а также правила эксплуатации и требования к лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки, выполняющим авиаработы", - полагает он."Обязательные требования и процедуры, установленные в указанных актах, должны быть не сложнее требований и процедур, установленных в законодательствах стран с развитыми производством и применением БВС. Это позволит исключить конкурентные регуляторные преимущества иностранных разработчиков, изготовителей и эксплуатантов БАС", - добавляет Шнырев.Во вторую очередь, по его мнению, необходимо принять акты, обеспечивающие условия для рационального использования воздушного пространства, в том числе с динамическим разделением областей полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов, а также использования аэродромов, установить унифицированные требования к линиям управления и передачи данных, а также порядок предоставления аэронавигационной и метеорологической информации в цифровом виде."Кроме того, необходимо обеспечить инфраструктуру наземного и космического базирования для работы линий контроля и управления БВС, передачи на борт БВС и внешнему пилоту аэронавигационной и метеорологической информации. Первоочередные меры возможно реализовать за год. Остальные - к 2027 году", - добавил он.
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технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
05:38 19.10.2022
 
Эксперт: Россия может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов

Эксперт Шнырев: Россия может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкРаспыление гербицидов против сорняков с помощью тяжелого сельскохозяйственного дрона AGRAS T30
Распыление гербицидов против сорняков с помощью тяжелого сельскохозяйственного дрона AGRAS T30 - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Распыление гербицидов против сорняков с помощью тяжелого сельскохозяйственного дрона AGRAS T30. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия к 2030 году может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов, для этого необходимо преодолеть ряд барьеров, такое мнение РИА Новости выразил замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев.
"Сейчас государством и бизнесом предпринимаются очень серьезные меры для развития производства и применения БВС. Реализовываются дорожные карты, финансируются серьезные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы. Это позволяет рассчитывать на выход России на передовые позиции к 2030 году", - сообщил Шнырев.
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Одним из барьеров для внедрения этой инновации, по его словам, является закрытое небо, причем эта проблема носит не только регуляторный характер. Чтобы с ней справиться требуются в том числе технические решения. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность, как технологическую, так и антитеррористическую. Также, по словам Шнырева, необходимо принять неотложные меры по изданию нормативных правовых актов в нескольких областях.
"Подготовка, контроль квалификации и допуск к работе авиаперсонала, эксплуатирующего БАС, одобрения разработчиков и изготовителей БАС, нормы летной годности, процедуры сертификации типа и выдачи сертификата летной годности, а также правила эксплуатации и требования к лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки, выполняющим авиаработы", - полагает он.
"Обязательные требования и процедуры, установленные в указанных актах, должны быть не сложнее требований и процедур, установленных в законодательствах стран с развитыми производством и применением БВС. Это позволит исключить конкурентные регуляторные преимущества иностранных разработчиков, изготовителей и эксплуатантов БАС", - добавляет Шнырев.
Во вторую очередь, по его мнению, необходимо принять акты, обеспечивающие условия для рационального использования воздушного пространства, в том числе с динамическим разделением областей полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов, а также использования аэродромов, установить унифицированные требования к линиям управления и передачи данных, а также порядок предоставления аэронавигационной и метеорологической информации в цифровом виде.
"Кроме того, необходимо обеспечить инфраструктуру наземного и космического базирования для работы линий контроля и управления БВС, передачи на борт БВС и внешнему пилоту аэронавигационной и метеорологической информации. Первоочередные меры возможно реализовать за год. Остальные - к 2027 году", - добавил он.
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