https://ria.ru/20221019/rosnano-1825011952.html
СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано"
СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано" - РИА Новости, 19.10.2022
СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано"
Правительство обсуждает возможность ликвидации компании "Роснано", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T02:24
2022-10-19T02:24
2022-10-19T05:04
экономика
россия
роснано
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/16/1550421610_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_c91b3963743be00e070f99c90a18399f.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правительство обсуждает возможность ликвидации компании "Роснано", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании."По их словам, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании", — отмечается в публикации.По информации издания, такие перспективы министр финансов Антон Силуанов описал президенту Владимиру Путину.Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний "Роснано", которые требуются для технологического развития страны, пишет издание. Имущество могут передать в другие профильные госкорпорации, добавляется в статье.Помимо этого, газета пишет, что у "Роснано" есть перспектива "продолжения политики расчистки баланса, но сохранения института развития как центра компетенций по инновациям". Уточняется, что решения о будущем госкомпании пока нет — все зависит от мнения главы государства.В Минфине изданию подтвердили, что идет работа по изучению финансового состояния госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Там также пообещали, что все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме.АО "Роснано" создано в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.
https://realty.ria.ru/20220926/stroitelstvo-1819475421.html
https://realty.ria.ru/20221010/rasselenie-1822854641.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/16/1550421610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fd3389a7e3a5742879419f8c81ccfe3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роснано, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Роснано, Министерство финансов РФ (Минфин России)
02:24 19.10.2022 (обновлено: 05:04 19.10.2022)
СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано"
"Ведомости": правительство обсуждает возможность ликвидации "Роснано" на фоне санкций
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правительство обсуждает возможность ликвидации компании "Роснано", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании.
"По их словам, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании", — отмечается в публикации.
По информации издания, такие перспективы министр финансов Антон Силуанов
описал президенту Владимиру Путину
.
Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний "Роснано", которые требуются для технологического развития страны, пишет издание. Имущество могут передать в другие профильные госкорпорации, добавляется в статье.
Помимо этого, газета пишет, что у "Роснано" есть перспектива "продолжения политики расчистки баланса, но сохранения института развития как центра компетенций по инновациям". Уточняется, что решения о будущем госкомпании пока нет — все зависит от мнения главы государства.
В Минфине и
зданию подтвердили, что идет работа по изучению финансового состояния госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Там также пообещали, что все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме.
АО "Роснано" создано в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса
стал Сергей Куликов
.