https://ria.ru/20221019/rosnano-1825011952.html

СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано"

СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано" - РИА Новости, 19.10.2022

СМИ: правительство обсуждает возможность ликвидировать "Роснано"

Правительство обсуждает возможность ликвидации компании "Роснано", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T02:24

2022-10-19T02:24

2022-10-19T05:04

экономика

россия

роснано

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правительство обсуждает возможность ликвидации компании "Роснано", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании."По их словам, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании", — отмечается в публикации.По информации издания, такие перспективы министр финансов Антон Силуанов описал президенту Владимиру Путину.Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний "Роснано", которые требуются для технологического развития страны, пишет издание. Имущество могут передать в другие профильные госкорпорации, добавляется в статье.Помимо этого, газета пишет, что у "Роснано" есть перспектива "продолжения политики расчистки баланса, но сохранения института развития как центра компетенций по инновациям". Уточняется, что решения о будущем госкомпании пока нет — все зависит от мнения главы государства.В Минфине изданию подтвердили, что идет работа по изучению финансового состояния госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Там также пообещали, что все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме.АО "Роснано" создано в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.

https://realty.ria.ru/20220926/stroitelstvo-1819475421.html

https://realty.ria.ru/20221010/rasselenie-1822854641.html

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экономика, россия, роснано, министерство финансов рф (минфин россии)