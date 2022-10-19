https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

Военное положение: что теперь изменится в России

Военное положение: что теперь изменится в России - РИА Новости, 19.10.2022

Военное положение: что теперь изменится в России

Впервые в постсоветской истории в России объявили военное положение. Правда, всего в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В смежных... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:26

2022-10-19T17:26

2022-10-19T18:01

специальная военная операция на украине

сергей собянин

россия

ситуация в днр и лнр

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Сергей Андреев. Впервые в постсоветской истории в России объявили военное положение. Правда, всего в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В смежных субъектах — особый режим безопасности. О том, что это значит, — в материале РИА Новости.Ограничения для людейВоенное положение вводится ровно в полночь 20 октября. Причина, как поясняется в указе президента, — "применение вооруженной силы против территориальной целостности Российской Федерации". Имеются в виду атаки ВСУ и регулярные обстрелы, о чем местные власти сообщают ежедневно.В Херсоне уже заявили, что такой правовой статус "упростит некоторые задачи военных". Какие именно — не уточнили. Сам закон о военном положении довольно объемный: предусматривает множество мер для гражданского населения.В первую очередь, это особый режим въезда — с досмотром любого транспорта. На дорогах — блокпосты. Военные, а также сотрудники правоохранительных органов теперь могут изымать транспорт для нужд обороны. Владельцу полагается компенсация. То же касается и другой собственности.Еще одна мера — комендантский час. За нарушение или отказ предъявить документы задержат. Но не более чем на 30 суток.Местным властям разрешено привлекать граждан к различным работам, необходимым для укрепления безопасности. И принудительно выселять в безопасные регионы.Запрещается или ограничивается право на собрания, митинги, шествия, пикеты, забастовки. Действует военная цензура."Символические меры"Все это затронет несколько миллионов человек — хотя точно неизвестно, сколько сейчас находится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На самом деле, для них мало что поменяется, уверен донецкий офицер с позывным Клим."Для дончан это решение скорее символическое. Мы восемь лет даже не на военном, а чуть ли не на осадном положении: комендантский час, блокпосты, особый режим работы объектов критической инфраструктуры, — говорит он. — Тех, кто хотел уехать, эвакуировали. Большая часть мужчин на фронте".Военный политолог Александр Перенджиев объясняет: нужно юридически закрепить реальное положение вещей на недавно присоединенных территориях. Дабы избежать бюрократической волокиты в тех или иных ситуациях."Это воюющие регионы, там идут кровопролитные бои, каждый день гибнут люди. Это совершенно необходимые меры", — подчеркивает эксперт.Однако регулярно обстреливаются также Курская, Брянская, Белгородская области — есть жертвы и раненые. Непростая ситуация в Ростовской, Воронежской областях, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.В этих регионах президентский указ вводит "средний уровень реагирования", расширяющий полномочия губернаторов в "проведении мобилизационных мероприятий в сфере экономики" и по "реализации мер для удовлетворения потребностей" вооруженных сил. В частности, они могут переселить людей в безопасные места, объявить особый режим работы важных объектов инфраструктуры, ограничить въезд и выезд.Впрочем, в Крыму и Курске уже сказали, что ограничивать перемещение граждан не собираются. В Кремле, а также в МИД, подчеркнули: государственные границы не закроются.Власти Севастополя, в свою очередь, сообщили, что дополнительные решения в сфере безопасности будут принимать "исходя из складывающейся обстановки"."Все как обычно"От конкретной ситуации зависит и третий пункт указа о военном положении: "при необходимости" принять "иные меры", предусмотренные федеральным законом № 1-ФКЗ на всей территории России.Речь о финансах и экономике. Могут измениться "форма собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования".Пока Центральный федеральный округ (точнее - Москва, Подмосковье, Тульская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Тамбовская, Липецкая, Тверская, Костромская области) переходит, как в пандемию коронавируса, в режим "повышенной готовности", предусматривающий, в частности, выборочный досмотр транспорта.Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул в своем блоге, что власти сделают все необходимое для "повышения безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения". "При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", — добавил он. А те или иные задачи будут решаться в рабочем порядке.

https://ria.ru/20221019/zadachi-1825135208.html

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сергей собянин, россия, ситуация в днр и лнр, введение военного положения на новых территориях россии