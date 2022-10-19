https://ria.ru/20221019/rets-1825166615.html
РЭЦ: новые вызовы для малого бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: новые вызовы для малого бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2022
РЭЦ: новые вызовы для малого бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Новые вызовы для МСП: как сохранить рентабельность и масштабировать бизнес?" состоится 22 октября на международном экспортном форуме... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:05
2022-10-19T17:05
2022-10-19T17:05
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Новые вызовы для МСП: как сохранить рентабельность и масштабировать бизнес?" состоится 22 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Для того, чтобы продукция малого или среднего бизнеса могла экспортироваться, внутри страны должны быть созданы благоприятные условия для ее выпуска. Россия отправляет на экспорт в том числе и промышленную продукцию, однако доля промышленных предприятий среди МСП — всего 7%, и нужно увеличивать вовлеченность МСП в промышленный высокотехнологичный экспорт", - рассказали в центре.Там добавили, что в ходе панельной дискуссии будут подняты вопросы о том, что нужно делать для того, чтобы бизнес мог создавать новые производства, которые крайне нужны для суверенитета и устойчивого развития страны, какие есть барьеры и что должно делать государство и какие меры поддержки малого и среднего производственного бизнеса в нашей стране уже существуют и какие будут запущены."Ждем вас на дискуссии "Новые вызовы для МСП: как сохранить рентабельность и масштабировать бизнес?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221019/rets-1825056717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Новые вызовы для МСП: как сохранить рентабельность и масштабировать бизнес?" состоится 22 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Для того, чтобы продукция малого или среднего бизнеса могла экспортироваться, внутри страны должны быть созданы благоприятные условия для ее выпуска. Россия отправляет на экспорт в том числе и промышленную продукцию, однако доля промышленных предприятий среди МСП — всего 7%, и нужно увеличивать вовлеченность МСП в промышленный высокотехнологичный экспорт", - рассказали в центре.
Там добавили, что в ходе панельной дискуссии будут подняты вопросы о том, что нужно делать для того, чтобы бизнес мог создавать новые производства, которые крайне нужны для суверенитета и устойчивого развития страны, какие есть барьеры и что должно делать государство и какие меры поддержки малого и среднего производственного бизнеса в нашей стране уже существуют и какие будут запущены.
"Ждем вас на дискуссии "Новые вызовы для МСП: как сохранить рентабельность и масштабировать бизнес?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ
.