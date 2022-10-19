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Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/resheniya-1825142698.html
Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения
Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения - РИА Новости, 19.10.2022
Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения
Введение военного положения по законам России позволит более быстро реагировать на военные вызовы, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:10
2022-10-19T18:01
россия
луганская народная республика
родион мирошник
специальная военная операция на украине
введение военного положения на новых территориях россии
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Введение военного положения по законам России позволит более быстро реагировать на военные вызовы, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Он уточнил, что эта цепочка должна быть максимально эффективно использована на нужды военных действий, обеспечения войск и решения гуманитарных проблем населения территорий с военным положением."Это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений которые требуются для воюющего государства. Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагаемся на руководителей. Это ожидаемый и необходимый шаг, который позволит всей государственной машине стать более мобильной в реакции на военные вызовы", - сказал собеседник агентства.
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россия, луганская народная республика, родион мирошник, введение военного положения на новых территориях россии
Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Специальная военная операция на Украине, Введение военного положения на новых территориях России
16:10 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения

Мирошник считает, что введение военного положения поможет в принятии быстрых решений

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Введение военного положения по законам России позволит более быстро реагировать на военные вызовы, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Ограничения, связанные с военным положением в ЛНР, и ранее существовали на нашей территории достаточно продолжительное время, только они были введены на базе законодательства ЛНР, сейчас вводится военное положение уже по российскому законодательству и здесь важна связка: военное положение на "новых территориях" - дополнительные полномочия врио руководителей территорий - координационный совет во главе с главой правительства РФ", – сказал Мирошник.
Он уточнил, что эта цепочка должна быть максимально эффективно использована на нужды военных действий, обеспечения войск и решения гуманитарных проблем населения территорий с военным положением.
"Это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений которые требуются для воюющего государства. Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагаемся на руководителей. Это ожидаемый и необходимый шаг, который позволит всей государственной машине стать более мобильной в реакции на военные вызовы", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:37
Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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