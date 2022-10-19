16:10 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения
Мирошник считает, что введение военного положения поможет в принятии быстрых решений
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Введение военного положения по законам России позволит более быстро реагировать на военные вызовы, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Ограничения, связанные с военным положением в ЛНР, и ранее существовали на нашей территории достаточно продолжительное время, только они были введены на базе законодательства ЛНР, сейчас вводится военное положение уже по российскому законодательству и здесь важна связка: военное положение на "новых территориях" - дополнительные полномочия врио руководителей территорий - координационный совет во главе с главой правительства РФ", – сказал Мирошник.
Он уточнил, что эта цепочка должна быть максимально эффективно использована на нужды военных действий, обеспечения войск и решения гуманитарных проблем населения территорий с военным положением.
"Это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений которые требуются для воюющего государства. Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагаемся на руководителей. Это ожидаемый и необходимый шаг, который позволит всей государственной машине стать более мобильной в реакции на военные вызовы", - сказал собеседник агентства.