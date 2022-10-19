https://ria.ru/20221019/resheniya-1825142698.html

Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения

Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения - РИА Новости, 19.10.2022

Представитель ЛНР в Москве прокомментировал введение военного положения

Введение военного положения по законам России позволит более быстро реагировать на военные вызовы, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:10

2022-10-19T16:10

2022-10-19T18:01

россия

луганская народная республика

родион мирошник

специальная военная операция на украине

введение военного положения на новых территориях россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821875289_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44994d7c9bf21057419a4009891cc64e.jpg

ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Введение военного положения по законам России позволит более быстро реагировать на военные вызовы, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Он уточнил, что эта цепочка должна быть максимально эффективно использована на нужды военных действий, обеспечения войск и решения гуманитарных проблем населения территорий с военным положением."Это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений которые требуются для воюющего государства. Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагаемся на руководителей. Это ожидаемый и необходимый шаг, который позволит всей государственной машине стать более мобильной в реакции на военные вызовы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, родион мирошник, введение военного положения на новых территориях россии