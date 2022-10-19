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Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста
Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 19.10.2022
Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста
Нужно ускорять ремонт железнодорожной части Крымского моста, в ближайшее время будет готов план-график, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:42
2022-10-19T19:42
2022-10-19T19:42
чп на крымском мосту
крымский мост
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Нужно ускорять ремонт железнодорожной части Крымского моста, в ближайшее время будет готов план-график, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду вице-премьер провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту."Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.
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ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста
Хуснуллин заявил о необходимости ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста