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Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 19.10.2022
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Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста
Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 19.10.2022
Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста
Нужно ускорять ремонт железнодорожной части Крымского моста, в ближайшее время будет готов план-график, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:42
2022-10-19T19:42
чп на крымском мосту
крымский мост
россия
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Нужно ускорять ремонт железнодорожной части Крымского моста, в ближайшее время будет готов план-график, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду вице-премьер провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту."Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.
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чп на крымском мосту, крымский мост, россия, марат хуснуллин
ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Россия, Марат Хуснуллин
19:42 19.10.2022
 
Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста

Хуснуллин заявил о необходимости ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramРаботы на Крымском мосту
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Работы на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Нужно ускорять ремонт железнодорожной части Крымского моста, в ближайшее время будет готов план-график, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В среду вице-премьер провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту.
"Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.
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ЧП на Крымском мостуКрымский мостРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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