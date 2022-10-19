https://ria.ru/20221019/remont-1825215193.html

Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста

Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 19.10.2022

Хуснуллин призвал ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста

Нужно ускорять ремонт железнодорожной части Крымского моста, в ближайшее время будет готов план-график, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:42

2022-10-19T19:42

2022-10-19T19:42

чп на крымском мосту

крымский мост

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Нужно ускорять ремонт железнодорожной части Крымского моста, в ближайшее время будет готов план-график, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду вице-премьер провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту."Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221019/most-1825066953.html

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