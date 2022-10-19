https://ria.ru/20221019/razmeschenie-1825177243.html
Жителям новых регионов подготовят места размещения в Волгограде и ЛНР
Жителям новых регионов подготовят места размещения в Волгограде и ЛНР - РИА Новости, 19.10.2022
Жителям новых регионов подготовят места размещения в Волгограде и ЛНР
Около тысячи мест готовы дополнительно предоставить в Волгоградской области и Станично-Луганском районе ЛНР для размещения жителей Донбасса, Запорожской и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:34
2022-10-19T17:34
2022-10-19T17:34
волгоградская область
общество
волгоградская область
луганская народная республика
херсонская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Около тысячи мест готовы дополнительно предоставить в Волгоградской области и Станично-Луганском районе ЛНР для размещения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами подписано соглашение о сотрудничестве.По информации администрации Волгоградской области, на территории региона в пунктах временного размещения, у родственников проживают жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также беженцы с Украины."Ситуация остается непростой. В этой связи поручаю принять меры по созданию на территории Станично-Луганского района и муниципальных образований Волгоградской области дополнительных мест (на первом этапе – до 1000) для размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за агрессивных действий киевских властей", — цитирует обладминистрация слова Бочарова.
https://ria.ru/20221019/military-1825128630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волгоградская область, луганская народная республика, херсонская область , андрей бочаров
Волгоградская область, Общество, Волгоградская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Андрей Бочаров
Жителям новых регионов подготовят места размещения в Волгограде и ЛНР
Жителям новых регионов подготовят до тысячи мест для размещения в Волгограде и районе ЛНР