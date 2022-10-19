https://ria.ru/20221019/pvo-1825014956.html

Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт

Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2022

Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт

Единая общеевропейская система противовоздушной обороны не защитит регион от возможного удара гиперзвуковых ракет, заявил эксперт по геополитике Центра... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T04:06

2022-10-19T04:06

2022-10-19T06:06

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Единая общеевропейская система противовоздушной обороны не защитит регион от возможного удара гиперзвуковых ракет, заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в беседе с РИА Новости.По словам Моро, сейчас в европейских государствах вокруг России установлены американские системы ПВО с ракетными системами и РЛС, а главные страны региона, например, Франция и Германия, обладают своими собственными средствами, но единой системы противовоздушной обороны пока не существует.Создание "непроницаемого воздушного щита" должно подразумевать способность останавливать ракеты любого типа, гиперзвуковые и дозвуковые, а также дроны, перевозящие 100 килограммов взрывчатого вещества, поэтому на разработку идеальной системы ПВО уйдут не только десятки миллиардов долларов, но и целые годы, полагает эксперт.По инициативе Германии на прошлой неделе 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.

https://ria.ru/20221018/drony-1824972905.html

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в мире, технологии, россия, нато, украина, сша