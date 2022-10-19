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Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2022
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Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт
Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2022
Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт
Единая общеевропейская система противовоздушной обороны не защитит регион от возможного удара гиперзвуковых ракет, заявил эксперт по геополитике Центра... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T04:06
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Единая общеевропейская система противовоздушной обороны не защитит регион от возможного удара гиперзвуковых ракет, заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в беседе с РИА Новости.По словам Моро, сейчас в европейских государствах вокруг России установлены американские системы ПВО с ракетными системами и РЛС, а главные страны региона, например, Франция и Германия, обладают своими собственными средствами, но единой системы противовоздушной обороны пока не существует.Создание "непроницаемого воздушного щита" должно подразумевать способность останавливать ракеты любого типа, гиперзвуковые и дозвуковые, а также дроны, перевозящие 100 килограммов взрывчатого вещества, поэтому на разработку идеальной системы ПВО уйдут не только десятки миллиардов долларов, но и целые годы, полагает эксперт.По инициативе Германии на прошлой неделе 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
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в мире, технологии, россия, нато, украина, сша
В мире, Технологии, Россия, НАТО, Украина, США
04:06 19.10.2022 (обновлено: 06:06 19.10.2022)
 
Европейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет, считает эксперт

Эксперт StratPol Моро: общеевропейская система ПВО не защитит от гиперзвуковых ракет

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Единая общеевропейская система противовоздушной обороны не защитит регион от возможного удара гиперзвуковых ракет, заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в беседе с РИА Новости.

"Американцы пообещали поставлять Украине батареи (зенитных комплексов) NASAMS, но единой системы ПВО как таковой не существует. Разработать и внедрить такую систему будет чрезвычайно сложно. И ключевой факт — это то, что нынешний уровень технологий не останавливает российские гиперзвуковые ракеты", — отметил он.

По словам Моро, сейчас в европейских государствах вокруг России установлены американские системы ПВО с ракетными системами и РЛС, а главные страны региона, например, Франция и Германия, обладают своими собственными средствами, но единой системы противовоздушной обороны пока не существует.
Создание "непроницаемого воздушного щита" должно подразумевать способность останавливать ракеты любого типа, гиперзвуковые и дозвуковые, а также дроны, перевозящие 100 килограммов взрывчатого вещества, поэтому на разработку идеальной системы ПВО уйдут не только десятки миллиардов долларов, но и целые годы, полагает эксперт.
По инициативе Германии на прошлой неделе 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 19:44Специальная военная операция на Украине
Столтенберг подтвердил планы поставить Украине системы для борьбы с дронами
 
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