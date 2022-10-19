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Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции - РИА Новости, 19.10.2022
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Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции
Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции
Ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, надо оперативно реагировать на все изменения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:57
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владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, надо оперативно реагировать на все изменения, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факты, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу исходя из тщательного анализа новых реалий", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
14:57 19.10.2022 (обновлено: 17:17 19.10.2022)
 
Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции

Путин: ситуация в мире динамично меняется, в том числе и в сфере миграции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, надо оперативно реагировать на все изменения, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факты, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу исходя из тщательного анализа новых реалий", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:59Специальная военная операция на Украине
Путин поручил ввести средний уровень реагирования в приграничных регионах
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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