https://ria.ru/20221019/putin-1825117032.html
Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции
Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции
Ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, надо оперативно реагировать на все изменения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:57
2022-10-19T14:57
2022-10-19T17:17
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, надо оперативно реагировать на все изменения, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факты, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу исходя из тщательного анализа новых реалий", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
https://ria.ru/20221019/uroven-1825118126.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
14:57 19.10.2022 (обновлено: 17:17 19.10.2022)
Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции
Путин: ситуация в мире динамично меняется, в том числе и в сфере миграции