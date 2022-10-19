https://ria.ru/20221019/putin-1825117032.html

Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции

Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции - РИА Новости, 19.10.2022

Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции

Ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, надо оперативно реагировать на все изменения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:57

2022-10-19T14:57

2022-10-19T17:17

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, надо оперативно реагировать на все изменения, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факты, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу исходя из тщательного анализа новых реалий", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.

https://ria.ru/20221019/uroven-1825118126.html

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владимир путин, россия, безопасность