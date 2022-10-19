https://ria.ru/20221019/putin-1825115897.html
Путин заявил о нескольких уровнях реагирования в вопросах безопасности
Путин заявил о нескольких уровнях реагирования в вопросах безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил о нескольких уровнях реагирования в вопросах безопасности
Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:53
2022-10-19T14:53
2022-10-19T18:03
владимир путин
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донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин."В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.Ранее Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, штабы территориальной обороны создаются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20221019/oborona-1825114428.html
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, введение военного положения на новых территориях россии
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Введение военного положения на новых территориях России
14:53 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
Путин заявил о нескольких уровнях реагирования в вопросах безопасности
Путин: в указе будут предусмотрены несколько уровней реагирования на возникающие риски