https://ria.ru/20221019/putin-1825115897.html

Путин заявил о нескольких уровнях реагирования в вопросах безопасности

Путин заявил о нескольких уровнях реагирования в вопросах безопасности - РИА Новости, 19.10.2022

Путин заявил о нескольких уровнях реагирования в вопросах безопасности

Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:53

2022-10-19T14:53

2022-10-19T18:03

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин."В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.Ранее Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, штабы территориальной обороны создаются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20221019/oborona-1825114428.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, введение военного положения на новых территориях россии