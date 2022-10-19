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Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html
Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России
Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России - РИА Новости, 19.10.2022
Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:49
2022-10-19T15:09
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.Глава государства напомнил, что во всех эти регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России."Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", — заявил президент.Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах."Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти", — добавил Путин.Как отмечается в документе, военное положение вступит в силу в полночь.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, а российские войска сформировали группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей региона было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.При этом российские войска успешно отражают все последние наступления ВСУ на этом участке фронта.Также украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого, к примеру, артиллерию калибром 155 миллиметров. Здесь их попытки наступать также терпят неудачи и сопровождаются большими потерями.
https://ria.ru/20221019/vsu-1825100090.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , владимир путин
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Путин
14:49 19.10.2022 (обновлено: 15:09 19.10.2022)
 
Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России

Путин объявил о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Глава государства напомнил, что во всех эти регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России.
"Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", — заявил президент.
Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах.
"Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти", — добавил Путин.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
13:59Специальная военная операция на Украине
На Николаево-Криворожском направлении уничтожили более 120 солдат ВСУ
Как отмечается в документе, военное положение вступит в силу в полночь.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, а российские войска сформировали группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей региона было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.
При этом российские войска успешно отражают все последние наступления ВСУ на этом участке фронта.
Также украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого, к примеру, артиллерию калибром 155 миллиметров. Здесь их попытки наступать также терпят неудачи и сопровождаются большими потерями.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:28Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьВладимир Путин
 
 
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