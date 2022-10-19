https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html

Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России

Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России - РИА Новости, 19.10.2022

Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:49

2022-10-19T14:49

2022-10-19T15:09

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.Глава государства напомнил, что во всех эти регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России."Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", — заявил президент.Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах."Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти", — добавил Путин.Как отмечается в документе, военное положение вступит в силу в полночь.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, а российские войска сформировали группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей региона было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.При этом российские войска успешно отражают все последние наступления ВСУ на этом участке фронта.Также украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого, к примеру, артиллерию калибром 155 миллиметров. Здесь их попытки наступать также терпят неудачи и сопровождаются большими потерями.

https://ria.ru/20221019/vsu-1825100090.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , владимир путин