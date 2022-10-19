https://ria.ru/20221019/putin-1825010242.html

Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине

Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.10.2022

Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин "использовал" американского предпринимателя Илона Маска, чтобы отправить послание Западу с призывом к миру на Украине на своих... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T01:41

2022-10-19T01:41

2022-10-19T01:41

специальная военная операция на украине

в мире

илон маск

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "использовал" американского предпринимателя Илона Маска, чтобы отправить послание Западу с призывом к миру на Украине на своих условиях, утверждает советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл в интервью Politico.По ее мнению, Путин занял принципиальную позицию в вопросе новых российских территорий.Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. СМИ ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Маск позже опроверг информацию о том, что он обсуждал с Путиным урегулирование ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал эти сведения ложными и подчеркнул, что их последний разговор состоялся полтора года назад.В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221019/milliarder-1825007972.html

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