Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине
Экс-советник Трампа Хилл: при помощи Маска Путин призвал Запад к миру на своих условиях
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "использовал" американского предпринимателя Илона Маска, чтобы отправить послание Западу с призывом к миру на Украине на своих условиях, утверждает советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл в интервью Politico.
"Путин играет на амбициях больших людей, дает им ощущение, что они могут сыграть большую роль. В действительности они просто передают его послания. <…> Он хочет, чтобы Запад согласился с его целями, используя таких посланников, как миллиардер Илон Маск, чтобы предложить меры, которые положат конец конфликту на его условиях", — считает Хилл.
По ее мнению, Путин занял принципиальную позицию в вопросе новых российских территорий.
"Очевидно, что у него нет ни малейшего намерения отдавать Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, а также Крым, который он уже объявил частью России на века", — отметила экс-советник Трампа.
Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. СМИ ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Маск позже опроверг информацию о том, что он обсуждал с Путиным урегулирование ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал эти сведения ложными и подчеркнул, что их последний разговор состоялся полтора года назад.
В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.