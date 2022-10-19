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Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/putin-1825010242.html
Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине
Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.10.2022
Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин "использовал" американского предпринимателя Илона Маска, чтобы отправить послание Западу с призывом к миру на Украине на своих... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T01:41
2022-10-19T01:41
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "использовал" американского предпринимателя Илона Маска, чтобы отправить послание Западу с призывом к миру на Украине на своих условиях, утверждает советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл в интервью Politico.По ее мнению, Путин занял принципиальную позицию в вопросе новых российских территорий.Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. СМИ ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Маск позже опроверг информацию о том, что он обсуждал с Путиным урегулирование ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал эти сведения ложными и подчеркнул, что их последний разговор состоялся полтора года назад.В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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в мире, илон маск, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, украина, spacex, оон, tesla motors, фиона хилл
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Украина, SpaceX, ООН, Tesla motors, Фиона Хилл
01:41 19.10.2022
 
Экс-советник Трампа объяснила "послание" Путина по ситуации на Украине

Экс-советник Трампа Хилл: при помощи Маска Путин призвал Запад к миру на своих условиях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "использовал" американского предпринимателя Илона Маска, чтобы отправить послание Западу с призывом к миру на Украине на своих условиях, утверждает советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл в интервью Politico.

"Путин играет на амбициях больших людей, дает им ощущение, что они могут сыграть большую роль. В действительности они просто передают его послания. <…> Он хочет, чтобы Запад согласился с его целями, используя таких посланников, как миллиардер Илон Маск, чтобы предложить меры, которые положат конец конфликту на его условиях", — считает Хилл.

По ее мнению, Путин занял принципиальную позицию в вопросе новых российских территорий.
"Очевидно, что у него нет ни малейшего намерения отдавать Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, а также Крым, который он уже объявил частью России на века", — отметила экс-советник Трампа.
Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. СМИ ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Маск позже опроверг информацию о том, что он обсуждал с Путиным урегулирование ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал эти сведения ложными и подчеркнул, что их последний разговор состоялся полтора года назад.
В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Американский миллиардер и инвестор Билл Экман - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
00:53
Еще один американский миллиардер призвал Украину смириться с потерей Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлон МаскВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияУкраинаSpaceXООНTesla motorsФиона Хилл
 
 
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