Рейтинг@Mail.ru
Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/psb-1825133603.html
Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях
Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях - РИА Новости, 19.10.2022
Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях
ПСБ запустил комплексное обслуживание жителей и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, где уже открыты... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:47
2022-10-19T15:58
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. ПСБ запустил комплексное обслуживание жителей и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, где уже открыты более 150 офисов банка, сообщает пресс-служба банка."Сегодня на новых территориях Российской Федерации создаются необходимые условия для жителей регионов, а также для запуска новых инвестпроектов и ведения бизнеса, где вопросы банковского обслуживания играют одну из ключевых ролей", - говорится в сообщении ПСБ по итогам рабочей встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина.В рамках встречи стороны обсудили расширение банковской деятельности в сфере кредитования бизнеса и предоставления линейки необходимых для этого услуг.
https://ria.ru/20220929/soglasheniya-1820322228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
15:47 19.10.2022 (обновлено: 15:58 19.10.2022)
 

Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. ПСБ запустил комплексное обслуживание жителей и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, где уже открыты более 150 офисов банка, сообщает пресс-служба банка.
"Сегодня на новых территориях Российской Федерации создаются необходимые условия для жителей регионов, а также для запуска новых инвестпроектов и ведения бизнеса, где вопросы банковского обслуживания играют одну из ключевых ролей", - говорится в сообщении ПСБ по итогам рабочей встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина.
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 14:30
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта
В рамках встречи стороны обсудили расширение банковской деятельности в сфере кредитования бизнеса и предоставления линейки необходимых для этого услуг.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала