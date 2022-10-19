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Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях
Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях - РИА Новости, 19.10.2022
Глава Минстроя обсудил с председателем ПСБ работу на новых территориях
ПСБ запустил комплексное обслуживание жителей и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, где уже открыты... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:47
2022-10-19T15:47
2022-10-19T15:58
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. ПСБ запустил комплексное обслуживание жителей и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, где уже открыты более 150 офисов банка, сообщает пресс-служба банка."Сегодня на новых территориях Российской Федерации создаются необходимые условия для жителей регионов, а также для запуска новых инвестпроектов и ведения бизнеса, где вопросы банковского обслуживания играют одну из ключевых ролей", - говорится в сообщении ПСБ по итогам рабочей встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина.В рамках встречи стороны обсудили расширение банковской деятельности в сфере кредитования бизнеса и предоставления линейки необходимых для этого услуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия