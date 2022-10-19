https://ria.ru/20221019/proekt-1825142288.html

В ГД поддержали проект об уравнивании пособия разным категориям безработных

В ГД поддержали проект об уравнивании пособия разным категориям безработных - РИА Новости, 19.10.2022

В ГД поддержали проект об уравнивании пособия разным категориям безработных

Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в среду поддержал к I чтению правительственный законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:10

2022-10-19T16:10

2022-10-19T16:10

общество

госдума рф

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в среду поддержал к I чтению правительственный законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными."Размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В записке уточняется, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20221019/gossluzhba-1825103236.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф