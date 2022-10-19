https://ria.ru/20221019/priamure-1825035918.html

В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных

В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022

В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать в регионе центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:47

2022-10-19T09:47

2022-10-19T09:47

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

частичная мобилизация в россии

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать в регионе центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей, сообщает правительство региона."Центр психологической поддержки необходимо создать. Причем он должен быть рассчитан на решение сразу двух задач. Сейчас важно успокоить семьи, которые в этом нуждаются, позже - помочь вернуться к нормальной, мирной жизни самим мобилизованным", - приводятся слова Орлова в сообщении.Центр предложил создать мэр Благовещенска Олег Имамеев. По его словам, в местном центре поддержки семей участников специальной военной операции уже есть одно обращение - жена мобилизованного горожанина попросила помочь справиться со стрессом ей и ее семилетнему ребенку.Центры или штабы по поддержке семей участников специальной военной операции работают во всех районах области. В Благовещенске специалисты центра приняли 138 обращений от горожан. Чаще всего люди пишут сообщения через чат-бот в Telegram.По словам главы города, почти 95% всех обращений носят консультативный характер. С начала работы центра поступило шесть просьб о помощи. Все проблемы жителей удалось решить. В частности, люди просили помощи при переводе детей из одного детского сада в другой, с привозом топлива и с покупкой спальных мешков для мобилизованных членов семей.Также Имамеев рассказал, что с предпринимателями был создан совет меценатов. Бизнесмены помогают мобилизованным и их семьям. Например, мобилизованным благовещенцам уже передано 470 рюкзаков с предметами первой необходимости.Центр поддержки, который работает в Мазановском районе, помог 15 семьям мобилизованных. Добровольцы косили траву, копали картошку и возили гравий. Одна из семей попросила помощи с ремонтом печи, другая - с уборкой тыквы и вывозом ее с участка.

https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824968809.html

https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824663838.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, василий орлов (губернатор), частичная мобилизация в россии, амурская область