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В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221019/priamure-1825035918.html
В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных
В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать в регионе центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:47
2022-10-19T09:47
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
частичная мобилизация в россии
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать в регионе центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей, сообщает правительство региона."Центр психологической поддержки необходимо создать. Причем он должен быть рассчитан на решение сразу двух задач. Сейчас важно успокоить семьи, которые в этом нуждаются, позже - помочь вернуться к нормальной, мирной жизни самим мобилизованным", - приводятся слова Орлова в сообщении.Центр предложил создать мэр Благовещенска Олег Имамеев. По его словам, в местном центре поддержки семей участников специальной военной операции уже есть одно обращение - жена мобилизованного горожанина попросила помочь справиться со стрессом ей и ее семилетнему ребенку.Центры или штабы по поддержке семей участников специальной военной операции работают во всех районах области. В Благовещенске специалисты центра приняли 138 обращений от горожан. Чаще всего люди пишут сообщения через чат-бот в Telegram.По словам главы города, почти 95% всех обращений носят консультативный характер. С начала работы центра поступило шесть просьб о помощи. Все проблемы жителей удалось решить. В частности, люди просили помощи при переводе детей из одного детского сада в другой, с привозом топлива и с покупкой спальных мешков для мобилизованных членов семей.Также Имамеев рассказал, что с предпринимателями был создан совет меценатов. Бизнесмены помогают мобилизованным и их семьям. Например, мобилизованным благовещенцам уже передано 470 рюкзаков с предметами первой необходимости.Центр поддержки, который работает в Мазановском районе, помог 15 семьям мобилизованных. Добровольцы косили траву, копали картошку и возили гравий. Одна из семей попросила помощи с ремонтом печи, другая - с уборкой тыквы и вывозом ее с участка.
https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824968809.html
https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824663838.html
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общество, василий орлов (губернатор), частичная мобилизация в россии, амурская область
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Частичная мобилизация в России, Амурская область
09:47 19.10.2022
 
В Приамурье появится центр психологической поддержки мобилизованных

Губернатор Орлов поручил создать центр психологической поддержки мобилизованных и их семей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчины, призванные по частичной мобилизации в России
Мужчины, призванные по частичной мобилизации в России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные по частичной мобилизации в России. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать в регионе центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей, сообщает правительство региона.
"Центр психологической поддержки необходимо создать. Причем он должен быть рассчитан на решение сразу двух задач. Сейчас важно успокоить семьи, которые в этом нуждаются, позже - помочь вернуться к нормальной, мирной жизни самим мобилизованным", - приводятся слова Орлова в сообщении.
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Центр предложил создать мэр Благовещенска Олег Имамеев. По его словам, в местном центре поддержки семей участников специальной военной операции уже есть одно обращение - жена мобилизованного горожанина попросила помочь справиться со стрессом ей и ее семилетнему ребенку.
Центры или штабы по поддержке семей участников специальной военной операции работают во всех районах области. В Благовещенске специалисты центра приняли 138 обращений от горожан. Чаще всего люди пишут сообщения через чат-бот в Telegram.
По словам главы города, почти 95% всех обращений носят консультативный характер. С начала работы центра поступило шесть просьб о помощи. Все проблемы жителей удалось решить. В частности, люди просили помощи при переводе детей из одного детского сада в другой, с привозом топлива и с покупкой спальных мешков для мобилизованных членов семей.
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Также Имамеев рассказал, что с предпринимателями был создан совет меценатов. Бизнесмены помогают мобилизованным и их семьям. Например, мобилизованным благовещенцам уже передано 470 рюкзаков с предметами первой необходимости.
Центр поддержки, который работает в Мазановском районе, помог 15 семьям мобилизованных. Добровольцы косили траву, копали картошку и возили гравий. Одна из семей попросила помощи с ремонтом печи, другая - с уборкой тыквы и вывозом ее с участка.
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Частичная мобилизация в РоссииАмурская область
 
 
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