https://ria.ru/20221019/predstavitelstva-1825121071.html

МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах

МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах - РИА Новости, 19.10.2022

МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах

Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:08

2022-10-19T15:08

2022-10-19T15:15

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Таких планов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Дипломат также указал, что об увеличении российского дипсостава в западных странах речи точно не идет."У нас и так сейчас минимальное везде количество, а в ряде стран европейских уже никакого количества не осталось, кроме посла. Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать", - добавил он.

https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия