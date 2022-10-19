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МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах - РИА Новости, 19.10.2022
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МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах
МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах - РИА Новости, 19.10.2022
МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах
Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:08
2022-10-19T15:15
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Таких планов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Дипломат также указал, что об увеличении российского дипсостава в западных странах речи точно не идет."У нас и так сейчас минимальное везде количество, а в ряде стран европейских уже никакого количества не осталось, кроме посла. Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать", - добавил он.
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москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
15:08 19.10.2022 (обновлено: 15:15 19.10.2022)
 
МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах

МИД: Москва не планирует закрывать дипломатические представительства в западных странах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Таких планов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат также указал, что об увеличении российского дипсостава в западных странах речи точно не идет.
"У нас и так сейчас минимальное везде количество, а в ряде стран европейских уже никакого количества не осталось, кроме посла. Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать", - добавил он.
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