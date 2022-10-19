https://ria.ru/20221019/potok-1825215621.html

Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт

Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт - РИА Новости, 19.10.2022

Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт

South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", получил от властей Нидерландов уведомление о продлении экспортной лицензии, сообщила компания. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:45

2022-10-19T19:45

2022-10-19T19:45

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", получил от властей Нидерландов уведомление о продлении экспортной лицензии, сообщила компания.Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V."В понедельник, 17 октября 2022 года, компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии", - говорится в сообщении оператора.Лицензия освобождает от запретов пунктов 1 и 2 статьи 3 постановления ЕС 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения), поясняет компания. Согласно этим пунктам, запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности технической поддержки и обслуживания, в России, в том числе в ее исключительной экономической зоне и континентальном шельфе.Оператор "Турецкого потока", зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в он заверил, что поставки по трубе не пострадают, и сообщил, что подал заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы."Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок.

https://ria.ru/20221019/khab-1825084988.html

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, нидерланды, турецкий поток, турция, в мире, природный газ, европа