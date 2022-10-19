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Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт - РИА Новости, 19.10.2022
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Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт
Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт - РИА Новости, 19.10.2022
Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт
South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", получил от властей Нидерландов уведомление о продлении экспортной лицензии, сообщила компания. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:45
2022-10-19T19:45
экономика
россия
нидерланды
турецкий поток
турция
в мире
природный газ
европа
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", получил от властей Нидерландов уведомление о продлении экспортной лицензии, сообщила компания.Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V."В понедельник, 17 октября 2022 года, компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии", - говорится в сообщении оператора.Лицензия освобождает от запретов пунктов 1 и 2 статьи 3 постановления ЕС 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения), поясняет компания. Согласно этим пунктам, запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности технической поддержки и обслуживания, в России, в том числе в ее исключительной экономической зоне и континентальном шельфе.Оператор "Турецкого потока", зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в он заверил, что поставки по трубе не пострадают, и сообщил, что подал заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы."Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок.
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экономика, россия, нидерланды, турецкий поток, турция, в мире, природный газ, европа
Экономика, Россия, Нидерланды, Турецкий поток, Турция, В мире, Природный газ, Европа
19:45 19.10.2022
 
Оператор "Турецкого потока" подтвердил возврат лицензии на экспорт

Оператор "Турецкого потока" получил от Нидерландов уведомление о продлении лицензии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", получил от властей Нидерландов уведомление о продлении экспортной лицензии, сообщила компания.
Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V.
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"В понедельник, 17 октября 2022 года, компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии", - говорится в сообщении оператора.
Лицензия освобождает от запретов пунктов 1 и 2 статьи 3 постановления ЕС 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения), поясняет компания. Согласно этим пунктам, запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности технической поддержки и обслуживания, в России, в том числе в ее исключительной экономической зоне и континентальном шельфе.
Оператор "Турецкого потока", зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в он заверил, что поставки по трубе не пострадают, и сообщил, что подал заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.
"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок.
Газопровод Турецкий поток
8 января 2020, 16:17Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"
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ЭкономикаРоссияНидерландыТурецкий потокТурцияВ миреПриродный газЕвропа
 
 
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