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Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября - РИА Новости, 19.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221019/poptsov-1825163627.html
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября - РИА Новости, 19.10.2022
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября
Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:02
2022-10-19T17:02
культура
новости культуры
олег попцов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Гражданская панихида начнется в 12:00. Она пройдет по адресу: улица Шаболовка, 37 (первый корпус). Попцова похоронят в субботу на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался 16 октября в возрасте 88 лет.
https://ria.ru/20221016/poptsov-1824411000.html
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новости культуры, олег попцов, вгтрк
Культура, Новости культуры, Олег Попцов, ВГТРК
17:02 19.10.2022
 
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября

Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкОлег Попцов
Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК.
Гражданская панихида начнется в 12:00. Она пройдет по адресу: улица Шаболовка, 37 (первый корпус).
Попцова похоронят в субботу на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался 16 октября в возрасте 88 лет.
Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 15:26Культура
Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов
 
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