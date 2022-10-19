https://ria.ru/20221019/poptsov-1825163627.html

Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября

Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября - РИА Новости, 19.10.2022

Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября

Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:02

2022-10-19T17:02

2022-10-19T17:02

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Гражданская панихида начнется в 12:00. Она пройдет по адресу: улица Шаболовка, 37 (первый корпус). Попцова похоронят в субботу на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался 16 октября в возрасте 88 лет.

https://ria.ru/20221016/poptsov-1824411000.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, олег попцов, вгтрк