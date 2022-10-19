https://ria.ru/20221019/poptsov-1825163627.html
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября - РИА Новости, 19.10.2022
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября
Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:02
2022-10-19T17:02
2022-10-19T17:02
культура
новости культуры
олег попцов
вгтрк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824442823_0:677:2047:1828_1920x0_80_0_0_f4f9627741084ee2d85f7ef8f34878fd.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Гражданская панихида начнется в 12:00. Она пройдет по адресу: улица Шаболовка, 37 (первый корпус). Попцова похоронят в субботу на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался 16 октября в возрасте 88 лет.
https://ria.ru/20221016/poptsov-1824411000.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824442823_0:485:2047:2020_1920x0_80_0_0_b2b18c5482d8215140834df3696a7434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, олег попцов, вгтрк
Культура, Новости культуры, Олег Попцов, ВГТРК
Прощание с экс-председателем ВГТРК Попцовым пройдет 22 октября
Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым пройдет на Шаболовке 22 октября, сообщили РИА Новости в ВГТРК.
Гражданская панихида начнется в 12:00. Она пройдет по адресу: улица Шаболовка, 37 (первый корпус).
Попцова похоронят в субботу на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался 16 октября в возрасте 88 лет.