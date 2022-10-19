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Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным

Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным - РИА Новости, 19.10.2022

Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях закономерной и... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:29

2022-10-19T18:29

2022-10-19T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

введение военного положения на новых территориях россии

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях закономерной и своевременной мерой.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября."Хотелось бы прокомментировать в данном формате указ президента Российской Федерации о введении военного положения, в том числе для территории Донецкой Народной Республики. Хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации.", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, введение военного положения на новых территориях россии