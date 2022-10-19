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Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным
Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным - РИА Новости, 19.10.2022
Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях закономерной и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:29
2022-10-19T18:29
2022-10-19T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
введение военного положения на новых территориях россии
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях закономерной и своевременной мерой.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября."Хотелось бы прокомментировать в данном формате указ президента Российской Федерации о введении военного положения, в том числе для территории Донецкой Народной Республики. Хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации.", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Введение военного положения на новых территориях России
18:29 19.10.2022 (обновлено: 19:01 19.10.2022)
Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным
Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным и своевременным