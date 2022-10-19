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СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах
Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:31
2022-10-19T17:31
2022-10-19T18:01
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
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совет федерации рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее в среду Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.В соответствии со статьей 102 Конституции президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме. Военное положение вводится указом президента, который незамедлительно передается на утверждение Совету Федерации.
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Введение военного положения на новых территориях России
17:31 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах
Совет Федерации утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах