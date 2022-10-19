Рейтинг@Mail.ru
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/polozhenie-1825175834.html
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах
Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:31
2022-10-19T18:01
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825078485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e1490a16a0f34f4fab8d6dc4d84db16.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее в среду Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.В соответствии со статьей 102 Конституции президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме. Военное положение вводится указом президента, который незамедлительно передается на утверждение Совету Федерации.
https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825078485_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_49b4a0b1e1e3fc060f7d918eea7d1e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Введение военного положения на новых территориях России
17:31 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах

Совет Федерации утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее в среду Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
В соответствии со статьей 102 Конституции президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме. Военное положение вводится указом президента, который незамедлительно передается на утверждение Совету Федерации.
Военнослужащие ДНР на блокпосту - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
17:26Специальная военная операция на Украине
Военное положение: что теперь изменится в России
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФГосдума РФВведение военного положения на новых территориях России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала