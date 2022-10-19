https://ria.ru/20221019/polozhenie-1825175834.html

СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах

СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022

СФ утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах

Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:31

2022-10-19T17:31

2022-10-19T18:01

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее в среду Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.В соответствии со статьей 102 Конституции президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме. Военное положение вводится указом президента, который незамедлительно передается на утверждение Совету Федерации.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, введение военного положения на новых территориях россии