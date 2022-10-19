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СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах
СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022
СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах
Совет Федерации рассмотрит указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах в кратчайший срок, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:57
2022-10-19T14:57
2022-10-19T18:03
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
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андрей клишас
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах в кратчайший срок, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок", - написал он в своём Telegram-канале.Предварительно указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты, все процедуры будут соблюдены, добавил он.В соответствии со статьей 102 Конституции, президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом СФ и ГД. Военное положение вводится указом президента РФ, который незамедлительно передается на утверждение СФ.Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114300.html
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14:57 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах
Клишас: СФ рассмотрит указ Путина о военном положении в четырех регионах в кратчайший срок