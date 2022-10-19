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СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/polozhenie-1825117121.html
СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах
СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022
СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах
Совет Федерации рассмотрит указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах в кратчайший срок, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:57
2022-10-19T18:03
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
луганская народная республика
андрей клишас
донецкая народная республика
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах в кратчайший срок, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок", - написал он в своём Telegram-канале.Предварительно указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты, все процедуры будут соблюдены, добавил он.В соответствии со статьей 102 Конституции, президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом СФ и ГД. Военное положение вводится указом президента РФ, который незамедлительно передается на утверждение СФ.Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
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политика, владимир путин, россия, луганская народная республика, андрей клишас, донецкая народная республика, совет федерации рф, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Клишас, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Введение военного положения на новых территориях России
14:57 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
 
СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах

Клишас: СФ рассмотрит указ Путина о военном положении в четырех регионах в кратчайший срок

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах в кратчайший срок, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок", - написал он в своём Telegram-канале.
Предварительно указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты, все процедуры будут соблюдены, добавил он.
В соответствии со статьей 102 Конституции, президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом СФ и ГД. Военное положение вводится указом президента РФ, который незамедлительно передается на утверждение СФ.
Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей КлишасДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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