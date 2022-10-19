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СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах

СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах - РИА Новости, 19.10.2022

СФ в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении в четырех регионах

Совет Федерации рассмотрит указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах в кратчайший срок, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:57

2022-10-19T14:57

2022-10-19T18:03

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

россия

луганская народная республика

андрей клишас

донецкая народная республика

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах в кратчайший срок, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок", - написал он в своём Telegram-канале.Предварительно указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты, все процедуры будут соблюдены, добавил он.В соответствии со статьей 102 Конституции, президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом СФ и ГД. Военное положение вводится указом президента РФ, который незамедлительно передается на утверждение СФ.Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.

https://ria.ru/20221019/putin-1825114300.html

россия

луганская народная республика

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политика, владимир путин, россия, луганская народная республика, андрей клишас, донецкая народная республика, совет федерации рф, введение военного положения на новых территориях россии