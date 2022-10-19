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Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
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Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности
Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности
Главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:51
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
14:51 19.10.2022 (обновлено: 15:22 19.10.2022)
 
Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности

Путин предложил наделить глав регионов допполномочиями для обеспечения безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ сегодня подписан", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.
По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 17:57
Чернышенко призвал врио глав регионов быстро включиться в работу
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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