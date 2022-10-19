https://ria.ru/20221019/polnomochiya-1825115325.html

Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности

Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.10.2022

Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности

Главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:51

2022-10-19T14:51

2022-10-19T15:22

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции

https://ria.ru/20220511/regiony-1787972188.html

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2022

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владимир путин, россия