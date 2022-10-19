https://ria.ru/20221019/polnomochiya-1825115325.html
Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности
Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности
Главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:51
2022-10-19T14:51
2022-10-19T15:22
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции
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владимир путин, россия
14:51 19.10.2022 (обновлено: 15:22 19.10.2022)
Главы регионов получат допполномочия для обеспечения безопасности
Путин предложил наделить глав регионов допполномочиями для обеспечения безопасности