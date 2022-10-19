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В Китае рассказали, когда США купили Европу
В Китае рассказали, когда США купили Европу - РИА Новости, 19.10.2022
В Китае рассказали, когда США купили Европу
Рассматривать европейские страны как независимые суверенные государства неверно, по сути, они не что иное, как "отдельная часть Соединенных Штатов", пишет... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T05:43
2022-10-19T05:43
2022-10-19T11:00
в мире
евросоюз
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китай
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Рассматривать европейские страны как независимые суверенные государства неверно, по сути, они не что иное, как "отдельная часть Соединенных Штатов", пишет "Гуаньча".Издание отмечает, что после распада Советского Союза Штаты стали "держателем контрольного пакета акций Европы". Вашингтон стал распространять проамериканское влияние в различных областях, включая военную, экономическую, финансовую, культурную, уничтожая прежние устои.В мире не так много по-настоящему независимых государств, их, по мнению издания, "можно пересчитать по пальцам одной руки".Евросоюз зачастую слепо идет за Штатами, совершая "абсолютно глупые вещи". В статье предпринимаемые Европой шаги, идущие против здравого смысла, объясняются тем, что ЕС просто "реализует решения головного офиса".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221014/uzhas-1823881123.html
https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, сша, китай
В мире, Евросоюз, США, Китай
05:43 19.10.2022 (обновлено: 11:00 19.10.2022)
В Китае рассказали, когда США купили Европу
"Гуаньча": после Второй мировой войны Вашингтон купил Европу, назвав это "планом Маршалла"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Рассматривать европейские страны как независимые суверенные государства неверно, по сути, они не что иное, как "отдельная часть Соединенных Штатов", пишет
"Гуаньча".
"Для того чтобы упростить понимание, проведем аналогию. После Второй мировой войны многие европейские страны как бизнесмены оказались на грани "банкротства". В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу — в истории это событие известно как "план Маршалла", — говорится в статье.
Издание отмечает, что после распада Советского Союза Штаты стали "держателем контрольного пакета акций Европы". Вашингтон стал распространять проамериканское влияние в различных областях, включая военную, экономическую, финансовую, культурную, уничтожая прежние устои.
В мире не так много по-настоящему независимых государств, их, по мнению издания, "можно пересчитать по пальцам одной руки".
Евросоюз зачастую слепо идет за Штатами, совершая "абсолютно глупые вещи". В статье предпринимаемые Европой шаги, идущие против здравого смысла, объясняются тем, что ЕС просто "реализует решения головного офиса".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>