https://ria.ru/20221019/pokupka-1825016755.html

В Китае рассказали, когда США купили Европу

В Китае рассказали, когда США купили Европу - РИА Новости, 19.10.2022

В Китае рассказали, когда США купили Европу

Рассматривать европейские страны как независимые суверенные государства неверно, по сути, они не что иное, как "отдельная часть Соединенных Штатов", пишет... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T05:43

2022-10-19T05:43

2022-10-19T11:00

в мире

евросоюз

сша

китай

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Рассматривать европейские страны как независимые суверенные государства неверно, по сути, они не что иное, как "отдельная часть Соединенных Штатов", пишет "Гуаньча".Издание отмечает, что после распада Советского Союза Штаты стали "держателем контрольного пакета акций Европы". Вашингтон стал распространять проамериканское влияние в различных областях, включая военную, экономическую, финансовую, культурную, уничтожая прежние устои.В мире не так много по-настоящему независимых государств, их, по мнению издания, "можно пересчитать по пальцам одной руки".Евросоюз зачастую слепо идет за Штатами, совершая "абсолютно глупые вещи". В статье предпринимаемые Европой шаги, идущие против здравого смысла, объясняются тем, что ЕС просто "реализует решения головного офиса".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221014/uzhas-1823881123.html

https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, евросоюз, сша, китай