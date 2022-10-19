В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах
Власти Пензенской области ввели бесплатное питание в школах для детей мобилизованных
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
ПЕНЗА, 19 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области ввело бесплатное питание в школах для детей жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Вчерашнее решение о введении дополнительных льгот для семей мобилизованных вызвало самый живой отклик пензенцев в соцсетях. Вижу все ваши обращения, в которых вы просили организовать для детей наших бойцов бесплатное питание в школах. Решение принято. Все дети мобилизованных с первого по одиннадцатый класс будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в полном объеме. Это касается всех школ Пензенской области. Считаю, что никакие дискуссии здесь не нужны. Это та социальная поддержка, которая действительно нужна людям, о которой они сами говорят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Ранее глава региона заявил, что областное правительство установило ряд льгот в сферах образования, социального обслуживания и ЖКХ для членов семей мобилизованных. В частности, детей мобилизованных будут принимать в детские сады во внеочередном порядке с полуторагодовалого возраста, в школах они с первого по шестой классы будут в первую очередь зачислятся в группы продленного дня и освобождены от оплаты продленки, также для них становятся бесплатными занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования, отменяется плата за посещение детсадов.