https://ria.ru/20221019/pitanie-1825104526.html

В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах

В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах - РИА Новости, 19.10.2022

В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах

Правительство Пензенской области ввело бесплатное питание в школах для детей жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:16

2022-10-19T14:16

2022-10-19T14:16

пензенская область

общество

олег мельниченко

пензенская область

частичная мобилизация в россии

россия

дети

школа

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ПЕНЗА, 19 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области ввело бесплатное питание в школах для детей жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Вчерашнее решение о введении дополнительных льгот для семей мобилизованных вызвало самый живой отклик пензенцев в соцсетях. Вижу все ваши обращения, в которых вы просили организовать для детей наших бойцов бесплатное питание в школах. Решение принято. Все дети мобилизованных с первого по одиннадцатый класс будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в полном объеме. Это касается всех школ Пензенской области. Считаю, что никакие дискуссии здесь не нужны. Это та социальная поддержка, которая действительно нужна людям, о которой они сами говорят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Ранее глава региона заявил, что областное правительство установило ряд льгот в сферах образования, социального обслуживания и ЖКХ для членов семей мобилизованных. В частности, детей мобилизованных будут принимать в детские сады во внеочередном порядке с полуторагодовалого возраста, в школах они с первого по шестой классы будут в первую очередь зачислятся в группы продленного дня и освобождены от оплаты продленки, также для них становятся бесплатными занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования, отменяется плата за посещение детсадов.

https://ria.ru/20221018/lgoty-1824872092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, олег мельниченко, пензенская область, частичная мобилизация в россии, россия, дети, школа, питание