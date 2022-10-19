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В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах - РИА Новости, 19.10.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20221019/pitanie-1825104526.html
В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах
В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах - РИА Новости, 19.10.2022
В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах
Правительство Пензенской области ввело бесплатное питание в школах для детей жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:16
2022-10-19T14:16
пензенская область
общество
олег мельниченко
пензенская область
частичная мобилизация в россии
россия
дети
школа
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ПЕНЗА, 19 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области ввело бесплатное питание в школах для детей жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Вчерашнее решение о введении дополнительных льгот для семей мобилизованных вызвало самый живой отклик пензенцев в соцсетях. Вижу все ваши обращения, в которых вы просили организовать для детей наших бойцов бесплатное питание в школах. Решение принято. Все дети мобилизованных с первого по одиннадцатый класс будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в полном объеме. Это касается всех школ Пензенской области. Считаю, что никакие дискуссии здесь не нужны. Это та социальная поддержка, которая действительно нужна людям, о которой они сами говорят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Ранее глава региона заявил, что областное правительство установило ряд льгот в сферах образования, социального обслуживания и ЖКХ для членов семей мобилизованных. В частности, детей мобилизованных будут принимать в детские сады во внеочередном порядке с полуторагодовалого возраста, в школах они с первого по шестой классы будут в первую очередь зачислятся в группы продленного дня и освобождены от оплаты продленки, также для них становятся бесплатными занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования, отменяется плата за посещение детсадов.
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общество, олег мельниченко, пензенская область, частичная мобилизация в россии, россия, дети, школа, питание
Пензенская область, Общество, Олег Мельниченко, Пензенская область, Частичная мобилизация в России, Россия, Дети, Школа, Питание
14:16 19.10.2022
 
В Пензенской области детям мобилизованных дадут бесплатное питание в школах

Власти Пензенской области ввели бесплатное питание в школах для детей мобилизованных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 19 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области ввело бесплатное питание в школах для детей жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Вчерашнее решение о введении дополнительных льгот для семей мобилизованных вызвало самый живой отклик пензенцев в соцсетях. Вижу все ваши обращения, в которых вы просили организовать для детей наших бойцов бесплатное питание в школах. Решение принято. Все дети мобилизованных с первого по одиннадцатый класс будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в полном объеме. Это касается всех школ Пензенской области. Считаю, что никакие дискуссии здесь не нужны. Это та социальная поддержка, которая действительно нужна людям, о которой они сами говорят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Ранее глава региона заявил, что областное правительство установило ряд льгот в сферах образования, социального обслуживания и ЖКХ для членов семей мобилизованных. В частности, детей мобилизованных будут принимать в детские сады во внеочередном порядке с полуторагодовалого возраста, в школах они с первого по шестой классы будут в первую очередь зачислятся в группы продленного дня и освобождены от оплаты продленки, также для них становятся бесплатными занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования, отменяется плата за посещение детсадов.
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Пензенская областьОбществоОлег МельниченкоПензенская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоссияДетиШколаПитание
 
 
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