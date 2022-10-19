https://ria.ru/20221019/petergof-1825160273.html

Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея

Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея - РИА Новости, 19.10.2022

Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея

Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:00

2022-10-19T17:00

2022-10-19T17:00

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под названием "Петергоф. Сокровища Российской императрицы" будет приурочена ко дню рождения супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны, сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин во время представления планов учреждения на новый сезон.Планируется, что время проведения выставки совпадет с юбилейной датой – 225-летием со дня рождения императрицы. В состав экспозиции войдут мемориальные вещи, художественные произведения из исторического убранства зданий Петергофской императорской резиденции, также ее дополнят предметы из собрания Исторического музея. Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.

https://ria.ru/20221019/muzyka-1825114777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александра федоровна, николай i, алексей левыкин, петергоф, россия, исторический музей, выставки, музеи