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Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея - РИА Новости, 19.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221019/petergof-1825160273.html
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея - РИА Новости, 19.10.2022
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея
Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под... РИА Новости, 19.10.2022
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культура
новости культуры
александра федоровна
николай i
алексей левыкин
петергоф
россия
исторический музей
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под названием "Петергоф. Сокровища Российской императрицы" будет приурочена ко дню рождения супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны, сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин во время представления планов учреждения на новый сезон.Планируется, что время проведения выставки совпадет с юбилейной датой – 225-летием со дня рождения императрицы. В состав экспозиции войдут мемориальные вещи, художественные произведения из исторического убранства зданий Петергофской императорской резиденции, также ее дополнят предметы из собрания Исторического музея. Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.
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новости культуры, александра федоровна, николай i, алексей левыкин, петергоф, россия, исторический музей, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Александра Федоровна, Николай I, Алексей Левыкин, Петергоф, Россия, Исторический музей, Выставки, Музеи
17:00 19.10.2022
 
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея

Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея в 2023 году

© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в медиабанкФонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Нина Алексеева
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под названием "Петергоф. Сокровища Российской императрицы" будет приурочена ко дню рождения супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны, сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин во время представления планов учреждения на новый сезон.
Планируется, что время проведения выставки совпадет с юбилейной датой – 225-летием со дня рождения императрицы.
В состав экспозиции войдут мемориальные вещи, художественные произведения из исторического убранства зданий Петергофской императорской резиденции, также ее дополнят предметы из собрания Исторического музея.
Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.
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КультураНовости культурыАлександра ФедоровнаНиколай IАлексей ЛевыкинПетергофРоссияИсторический музейВыставкиМузеи
 
 
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