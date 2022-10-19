https://ria.ru/20221019/petergof-1825160273.html
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея - РИА Новости, 19.10.2022
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея
Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:00
2022-10-19T17:00
2022-10-19T17:00
культура
новости культуры
александра федоровна
николай i
алексей левыкин
петергоф
россия
исторический музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114211_0:40:3036:1748_1920x0_80_0_0_9665fbd47113bacc0b794da1c1c4ff33.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под названием "Петергоф. Сокровища Российской императрицы" будет приурочена ко дню рождения супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны, сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин во время представления планов учреждения на новый сезон.Планируется, что время проведения выставки совпадет с юбилейной датой – 225-летием со дня рождения императрицы. В состав экспозиции войдут мемориальные вещи, художественные произведения из исторического убранства зданий Петергофской императорской резиденции, также ее дополнят предметы из собрания Исторического музея. Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.
https://ria.ru/20221019/muzyka-1825114777.html
петергоф
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114211_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_8030a9f0d679754f6e616c4403c1ff0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александра федоровна, николай i, алексей левыкин, петергоф, россия, исторический музей, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Александра Федоровна, Николай I, Алексей Левыкин, Петергоф, Россия, Исторический музей, Выставки, Музеи
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея
Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея в 2023 году
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году. Выставка под названием "Петергоф. Сокровища Российской императрицы" будет приурочена ко дню рождения супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны, сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин во время представления планов учреждения на новый сезон.
Планируется, что время проведения выставки совпадет с юбилейной датой – 225-летием со дня рождения императрицы.
В состав экспозиции войдут мемориальные вещи, художественные произведения из исторического убранства зданий Петергофской императорской резиденции, также ее дополнят предметы из собрания Исторического музея.
Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.