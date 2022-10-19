https://ria.ru/20221019/patrushev-1825150803.html
Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за кризиса
Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за кризиса - РИА Новости, 19.10.2022
Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за кризиса
Можно предположить, что новой миграционной волне в мире поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе, заявил журналистам... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:23
2022-10-19T16:23
2022-10-19T17:16
европа
николай патрушев
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Можно предположить, что новой миграционной волне в мире поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса."Менять место жительства людей также вынуждают последствия ограничительных мер в экономике. Нелегитимные односторонние санкции Запада привели к существенному снижению уровня жизни населения в целом ряде государств, сокращению доступа к товарам первой необходимости, включая продукты питания и лекарственные средства", - констатировал Патрушев по итогам заседания."Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе", - добавил он.
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европа, николай патрушев, владимир путин, россия, безопасность
Европа, Николай Патрушев, Владимир Путин, Россия, Безопасность
16:23 19.10.2022 (обновлено: 17:16 19.10.2022)
Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за кризиса
Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за энергетического кризиса