Рейтинг@Mail.ru
Китайские панды отправились в Катар - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221019/pandy-1825162090.html
Китайские панды отправились в Катар
Китайские панды отправились в Катар - РИА Новости, 19.10.2022
Китайские панды отправились в Катар
Двух панд отправили из КНР в Катар в рамках научно-исследовательского сотрудничества. 18 октября автоколонна с двумя большими пандами - Сыхай и Цзинцзин -... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:53
2022-10-19T16:53
россия-китай: главное
китай
катар
панды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148879/77/1488797757_0:40:2084:1212_1920x0_80_0_0_9aeb09541860f51e15e29a5eefd0b5e3.jpg
МОСКВА, 19 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Двух панд отправили из КНР в Катар в рамках научно-исследовательского сотрудничества. 18 октября автоколонна с двумя большими пандами - Сыхай и Цзинцзин - выехала с территории базы Китайского центра по защите и изучению больших панд в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Два бамбуковых медведя на специальном самолете отправляются в Катар. Это событие знаменует собой развитие китайско-катарского взаимодействия в области защиты и изучения больших панд, а также положит начало "панда-сотрудничеству" Китая с регионом Среднего Востока.Китай и Катар провели тщательную подготовку к путешествию. Более месяца назад Китайский центр по защите и изучению больших панд поместил Сыхай и Цзинцзина в карантин и провел медосмотр. Сейчас панды чувствуют себя хорошо. Китайская сторона неоднократно направляла группы специалистов в Катар для проведения инструктажа в месте размещения панд. Кроме того, Китай помог катарской стороне сформировать профессиональную команду по вопросам содержания панд, а также обеспечил поставки бамбука - основы рациона больших панд.Как сообщалось, в мае 2020 года Китай и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны и изучения больших панд в целях дальнейшего развития международного сотрудничества в этой сфере и содействия мерам по сохранению исчезающих видов и защите биологического разнообразия в двух странах.
https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html
китай
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148879/77/1488797757_152:0:2025:1405_1920x0_80_0_0_18064f8d7277d8082424629151f317c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, катар, панды
Россия-Китай: Главное, Китай, Катар, Панды
16:53 19.10.2022
 

Китайские панды отправились в Катар

© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в медиабанкПанда
Панда - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Двух панд отправили из КНР в Катар в рамках научно-исследовательского сотрудничества. 18 октября автоколонна с двумя большими пандами - Сыхай и Цзинцзин - выехала с территории базы Китайского центра по защите и изучению больших панд в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Два бамбуковых медведя на специальном самолете отправляются в Катар. Это событие знаменует собой развитие китайско-катарского взаимодействия в области защиты и изучения больших панд, а также положит начало "панда-сотрудничеству" Китая с регионом Среднего Востока.
Китай и Катар провели тщательную подготовку к путешествию. Более месяца назад Китайский центр по защите и изучению больших панд поместил Сыхай и Цзинцзина в карантин и провел медосмотр. Сейчас панды чувствуют себя хорошо. Китайская сторона неоднократно направляла группы специалистов в Катар для проведения инструктажа в месте размещения панд. Кроме того, Китай помог катарской стороне сформировать профессиональную команду по вопросам содержания панд, а также обеспечил поставки бамбука - основы рациона больших панд.
Посетители парка Ароматные холмы в пригороде Пекина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:00Россия-Китай: Главное
Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений
Как сообщалось, в мае 2020 года Китай и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны и изучения больших панд в целях дальнейшего развития международного сотрудничества в этой сфере и содействия мерам по сохранению исчезающих видов и защите биологического разнообразия в двух странах.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКатарПанды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала