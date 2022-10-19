https://ria.ru/20221019/pandy-1825162090.html

Китайские панды отправились в Катар

Китайские панды отправились в Катар - РИА Новости, 19.10.2022

Китайские панды отправились в Катар

Двух панд отправили из КНР в Катар в рамках научно-исследовательского сотрудничества. 18 октября автоколонна с двумя большими пандами - Сыхай и Цзинцзин -... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:53

2022-10-19T16:53

2022-10-19T16:53

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панды

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МОСКВА, 19 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Двух панд отправили из КНР в Катар в рамках научно-исследовательского сотрудничества. 18 октября автоколонна с двумя большими пандами - Сыхай и Цзинцзин - выехала с территории базы Китайского центра по защите и изучению больших панд в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Два бамбуковых медведя на специальном самолете отправляются в Катар. Это событие знаменует собой развитие китайско-катарского взаимодействия в области защиты и изучения больших панд, а также положит начало "панда-сотрудничеству" Китая с регионом Среднего Востока.Китай и Катар провели тщательную подготовку к путешествию. Более месяца назад Китайский центр по защите и изучению больших панд поместил Сыхай и Цзинцзина в карантин и провел медосмотр. Сейчас панды чувствуют себя хорошо. Китайская сторона неоднократно направляла группы специалистов в Катар для проведения инструктажа в месте размещения панд. Кроме того, Китай помог катарской стороне сформировать профессиональную команду по вопросам содержания панд, а также обеспечил поставки бамбука - основы рациона больших панд.Как сообщалось, в мае 2020 года Китай и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны и изучения больших панд в целях дальнейшего развития международного сотрудничества в этой сфере и содействия мерам по сохранению исчезающих видов и защите биологического разнообразия в двух странах.

https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html

китай

катар

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, катар, панды