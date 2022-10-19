Рейтинг@Mail.ru
Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+ - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/pakistan-1825040715.html
Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+
Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+ - РИА Новости, 19.10.2022
Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+
Пакистан выразил солидарность с Саудовской Аравией на фоне критики правительством США решения государств-членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:20
2022-10-19T10:20
в мире
саудовская аравия
пакистан
сша
опек
опек+
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пакистан выразил солидарность с Саудовской Аравией на фоне критики правительством США решения государств-членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи."На фоне заявлений, сделанных против Королевства (Саудовская Аравия) в контексте решения ОПЕК+, Пакистан выражает солидарность с руководством Королевства Саудовская Аравия. Мы ценим действия Саудовской Аравии по избежанию волатильности рынка и обеспечению глобальной экономической стабильности", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД Пакистана.Кроме того, внешнеполитическое ведомство Пакистана подчеркнуло, что страна ценит "конструктивный подход", основанный на взаимодействии и взаимном уважении.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.Накануне телеканал NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность попытаться отговорить американские компании от расширения деловых связей с Саудовской Аравией. Как отмечается, изучение способов использования американского бизнеса в качестве рычага воздействия на Саудовскую Аравию началось после того, как нефтедобывающие страны под руководством Саудовской Аравии договорились сократить мировую добычу нефти. Однако источники телеканала отмечают, что это всего лишь один из рассматриваемых Байденом вариантов и конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. Вашингтон по-прежнему взвешивает, как ему стоит отреагировать, не подрывая цели США на Ближнем Востоке, сообщили чиновники.
https://ria.ru/20221019/ssha-1825011722.html
https://ria.ru/20221017/ssha-1824657108.html
https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html
саудовская аравия
пакистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, пакистан, сша, опек, опек+, цены на нефть
В мире, Саудовская Аравия, Пакистан, США, ОПЕК, ОПЕК+, Цены на нефть
10:20 19.10.2022
 
Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+

МИД Пакистана: Исламабад солидарен с Саудовской Аравией на фоне критики США решения ОПЕК+

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пакистан выразил солидарность с Саудовской Аравией на фоне критики правительством США решения государств-членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
"На фоне заявлений, сделанных против Королевства (Саудовская Аравия) в контексте решения ОПЕК+, Пакистан выражает солидарность с руководством Королевства Саудовская Аравия. Мы ценим действия Саудовской Аравии по избежанию волатильности рынка и обеспечению глобальной экономической стабильности", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД Пакистана.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
02:12
США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
Кроме того, внешнеполитическое ведомство Пакистана подчеркнуло, что страна ценит "конструктивный подход", основанный на взаимодействии и взаимном уважении.
В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:09
Bloomberg: попытка США наказать ОПЕК+ ударит по Вашингтону
МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Накануне телеканал NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность попытаться отговорить американские компании от расширения деловых связей с Саудовской Аравией. Как отмечается, изучение способов использования американского бизнеса в качестве рычага воздействия на Саудовскую Аравию началось после того, как нефтедобывающие страны под руководством Саудовской Аравии договорились сократить мировую добычу нефти. Однако источники телеканала отмечают, что это всего лишь один из рассматриваемых Байденом вариантов и конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. Вашингтон по-прежнему взвешивает, как ему стоит отреагировать, не подрывая цели США на Ближнем Востоке, сообщили чиновники.
Пакистанские военнослужащие рядом с ракетой Ghauri, способной нести ядерное оружие - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 08:00
Не только саудиты: США теряют еще одну ключевую страну исламского мира
 
В миреСаудовская АравияПакистанСШАОПЕКОПЕК+Цены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала