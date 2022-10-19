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Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+

Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+ - РИА Новости, 19.10.2022

Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+

Пакистан выразил солидарность с Саудовской Аравией на фоне критики правительством США решения государств-членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:20

2022-10-19T10:20

2022-10-19T10:20

в мире

саудовская аравия

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цены на нефть

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пакистан выразил солидарность с Саудовской Аравией на фоне критики правительством США решения государств-членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи."На фоне заявлений, сделанных против Королевства (Саудовская Аравия) в контексте решения ОПЕК+, Пакистан выражает солидарность с руководством Королевства Саудовская Аравия. Мы ценим действия Саудовской Аравии по избежанию волатильности рынка и обеспечению глобальной экономической стабильности", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД Пакистана.Кроме того, внешнеполитическое ведомство Пакистана подчеркнуло, что страна ценит "конструктивный подход", основанный на взаимодействии и взаимном уважении.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.Накануне телеканал NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность попытаться отговорить американские компании от расширения деловых связей с Саудовской Аравией. Как отмечается, изучение способов использования американского бизнеса в качестве рычага воздействия на Саудовскую Аравию началось после того, как нефтедобывающие страны под руководством Саудовской Аравии договорились сократить мировую добычу нефти. Однако источники телеканала отмечают, что это всего лишь один из рассматриваемых Байденом вариантов и конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. Вашингтон по-прежнему взвешивает, как ему стоит отреагировать, не подрывая цели США на Ближнем Востоке, сообщили чиновники.

https://ria.ru/20221019/ssha-1825011722.html

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саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, пакистан, сша, опек, опек+, цены на нефть