https://ria.ru/20221019/opros-1825097212.html
В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы
В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы - РИА Новости, 19.10.2022
В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы
Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни, социологические опросы на эту тему могут ввести людей в заблуждение,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:48
2022-10-19T13:48
2022-10-19T13:48
религия
вахтанг кипшидзе
россия
вциом
русская православная церковь
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148477/25/1484772577_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_fdc01f074fc1f2d33f90e73adfa04ac0.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни, социологические опросы на эту тему могут ввести людей в заблуждение, искусственно противопоставляя друг другу важные измерения церковной жизни, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым 31% опрошенных россиян считают, что православная церковь слишком активно участвует в жизни общества и государства, еще 30% думают, что РПЦ строит отношения с государством именно так, как следует: высказывает свою позицию, когда это действительно необходимо, и не вмешивается в вопросы, ее не касающиеся. В том, что церковь оказывает недостаточное влияние на общественную жизнь, уверены 12% респондентов."Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни. Например, неприятие в рамках публичной активности абортов или эвтаназии продиктовано библейской заповедью "не убий" и неприкосновенностью человеческой жизни. Подобные социологические опросы могут ввести людей в заблуждение, искусственно противопоставляя друг другу важные измерения церковной жизни", - отметил Кипшидзе.По его словам, когда социологи задают вопрос, активно ли церковь участвует в делах государства или слишком активно, "то непонятно, с чем сравнивать"."Уровень секулярности российского государства является средним по европейским меркам, однако на протяжении долгих лет либерально ориентированная пресса формировала в российском обществе ложный миф о высокой степени клерикализации России, который не подтверждается ни правом, ни сложившейся практикой", - заключил представитель РПЦ.Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проходил 11 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
https://ria.ru/20221019/opros-1825096540.html
https://realty.ria.ru/20221017/sobstvennost-1824600675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148477/25/1484772577_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_8eca761a33cc3987002f2f6b2fcccaac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вахтанг кипшидзе, россия, вциом, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Россия, ВЦИОМ, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы
Соцопросы на тему церковной жизни могут ввести в заблуждение, заявили в РПЦ
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни, социологические опросы на эту тему могут ввести людей в заблуждение, искусственно противопоставляя друг другу важные измерения церковной жизни, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ
) опубликовал результаты опроса, согласно которым 31% опрошенных россиян считают, что православная церковь слишком активно участвует в жизни общества и государства, еще 30% думают, что РПЦ
строит отношения с государством именно так, как следует: высказывает свою позицию, когда это действительно необходимо, и не вмешивается в вопросы, ее не касающиеся. В том, что церковь оказывает недостаточное влияние на общественную жизнь, уверены 12% респондентов.
"Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни. Например, неприятие в рамках публичной активности абортов или эвтаназии продиктовано библейской заповедью "не убий" и неприкосновенностью человеческой жизни. Подобные социологические опросы могут ввести людей в заблуждение, искусственно противопоставляя друг другу важные измерения церковной жизни", - отметил Кипшидзе.
По его словам, когда социологи задают вопрос, активно ли церковь участвует в делах государства или слишком активно, "то непонятно, с чем сравнивать".
"Уровень секулярности российского государства является средним по европейским меркам, однако на протяжении долгих лет либерально ориентированная пресса формировала в российском обществе ложный миф о высокой степени клерикализации России
, который не подтверждается ни правом, ни сложившейся практикой", - заключил представитель РПЦ.
Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проходил 11 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.