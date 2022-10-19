https://ria.ru/20221019/opros-1825097212.html

В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы

В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы - РИА Новости, 19.10.2022

В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы

Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни, социологические опросы на эту тему могут ввести людей в заблуждение,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:48

2022-10-19T13:48

2022-10-19T13:48

религия

вахтанг кипшидзе

россия

вциом

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни, социологические опросы на эту тему могут ввести людей в заблуждение, искусственно противопоставляя друг другу важные измерения церковной жизни, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым 31% опрошенных россиян считают, что православная церковь слишком активно участвует в жизни общества и государства, еще 30% думают, что РПЦ строит отношения с государством именно так, как следует: высказывает свою позицию, когда это действительно необходимо, и не вмешивается в вопросы, ее не касающиеся. В том, что церковь оказывает недостаточное влияние на общественную жизнь, уверены 12% респондентов."Любая активность церкви в обществе неотделима от духовной составляющей в ее жизни. Например, неприятие в рамках публичной активности абортов или эвтаназии продиктовано библейской заповедью "не убий" и неприкосновенностью человеческой жизни. Подобные социологические опросы могут ввести людей в заблуждение, искусственно противопоставляя друг другу важные измерения церковной жизни", - отметил Кипшидзе.По его словам, когда социологи задают вопрос, активно ли церковь участвует в делах государства или слишком активно, "то непонятно, с чем сравнивать"."Уровень секулярности российского государства является средним по европейским меркам, однако на протяжении долгих лет либерально ориентированная пресса формировала в российском обществе ложный миф о высокой степени клерикализации России, который не подтверждается ни правом, ни сложившейся практикой", - заключил представитель РПЦ.Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проходил 11 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

https://ria.ru/20221019/opros-1825096540.html

https://realty.ria.ru/20221017/sobstvennost-1824600675.html

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вахтанг кипшидзе, россия, вциом, русская православная церковь, московский патриархат