https://ria.ru/20221019/opros-1825096540.html

Россияне высказались о "слишком активном" участии РПЦ в делах государства

Россияне высказались о "слишком активном" участии РПЦ в делах государства - РИА Новости, 19.10.2022

Россияне высказались о "слишком активном" участии РПЦ в делах государства

Почти треть россиян (31%) считает, что православная церковь слишком активно участвует в делах государства, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:44

2022-10-19T13:44

2022-10-19T13:44

религия

россия

русская православная церковь

вциом

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Почти треть россиян (31%) считает, что православная церковь слишком активно участвует в делах государства, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Так, в том, что православная церковь слишком активно участвует в жизни общества и государства, уверен 31% опрошенных. Они считают, что РПЦ стоит уделять больше внимания духовным и нравственным вопросам, а не общественным и государственным. Еще 30% считают, что РПЦ строит отношения с государством именно так, как следует: высказывает свою позицию, когда это действительно необходимо, и не вмешивается в вопросы, ее не касающиеся. В том, что церковь оказывает недостаточное влияние на общественную жизнь, уверены 12% респондентов.Треть опрошенных (33%) считает, что церкви стоит заниматься только религиозными проблемами, не вмешиваясь в жизнь общества, 45% - что церковь должна влиять на моральную и духовную жизнь всего общества, но не вмешиваться в политику и государственные дела. Только 13% респондентов думают, что РПЦ стоит активно участвовать в решении общественных и государственных проблем.Также, в том, что церковь оказывает сильное влияние на жизнь российского общества, уверены 9% опрошенных. Еще 25% думают, что влияет, но несущественно. В том, что православная церковь практически не влияет на общественную жизнь, уверены 48% опрошенных.Кроме того, респонденты рассказали, как бы они изменили деятельность РПЦ. Сделали бы бесплатными услуги церкви 5% опрошенных, еще 4% предписали бы церкви не участвовать в политике, образовании или науке, столько же опрошенных сказали, что предписали бы церковным служителям вести себя скромнее или запретили бы им иметь предметы роскоши. Ничего не стали бы менять 22% респондентов.Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проходил 11 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

https://realty.ria.ru/20221018/isk-1824864782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, русская православная церковь, вциом