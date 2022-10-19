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Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/opk-1825177937.html
Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК
Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК - РИА Новости, 19.10.2022
Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК
Для обеспечения нужд специальной военной операции необходимо в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса России, активно привлекать РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:36
2022-10-19T17:45
экономика
россия
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для обеспечения нужд специальной военной операции необходимо в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса России, активно привлекать предпринимателей для выпуска востребованной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета "для решения вопросов обеспечения спецоперации". По словам главы государства, в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что призвано наладить тесное взаимодействие с регионами."Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции, и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, активно привлекать предпринимательское сообщество. Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин
17:36 19.10.2022 (обновлено: 17:45 19.10.2022)
 
Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК

Премьер Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК для нужд спецоперации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для обеспечения нужд специальной военной операции необходимо в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса России, активно привлекать предпринимателей для выпуска востребованной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета "для решения вопросов обеспечения спецоперации". По словам главы государства, в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что призвано наладить тесное взаимодействие с регионами.
"Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции, и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, активно привлекать предпринимательское сообщество. Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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