https://ria.ru/20221019/opk-1825177937.html

Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК

Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК - РИА Новости, 19.10.2022

Мишустин призвал в полной мере задействовать возможности ОПК

Для обеспечения нужд специальной военной операции необходимо в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса России, активно привлекать РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:36

2022-10-19T17:36

2022-10-19T17:45

экономика

россия

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для обеспечения нужд специальной военной операции необходимо в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса России, активно привлекать предпринимателей для выпуска востребованной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета "для решения вопросов обеспечения спецоперации". По словам главы государства, в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что призвано наладить тесное взаимодействие с регионами."Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции, и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, активно привлекать предпринимательское сообщество. Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20221019/voennye-1825179789.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин