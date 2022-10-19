https://ria.ru/20221019/oon-1825025564.html

Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН

Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН - РИА Новости, 19.10.2022

Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН

Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны, заявил прибывший в среду в Индию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T08:53

2022-10-19T08:53

2022-10-19T08:53

в мире

антониу гутерреш

индия

мумбаи

оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости. Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны, заявил прибывший в среду в Индию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны на Земле, она является центральным приоритетом для ООН", - сказал он.Как сообщал ранее индийский МИД, Гутерреш начнет свой визит с того, что почтит память жертв терактов в Мумбаи."Терроризм - это абсолютное зло. Никакие причины, предлоги, поводы, обиды не могут оправдать терроризм. Ему нет места в современном мире. Я глубоко тронут тем, что нахожусь здесь, где произошел один из самых варварских террористических актов в истории, в результате которого погибло 166 человек", - отметил Гутерреш.Он добавил, что "хочет отдать дань уважения жертвам"."Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования их семьям, их друзьям, народу Индии и всем тем из других частей мира, кто погиб в Мумбаи", - заключил генсек ООН.Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.

https://ria.ru/20221018/biooruzhie-1825002076.html

https://ria.ru/20221018/bpla-1824985162.html

https://ria.ru/20221018/bpla-1825004947.html

индия

мумбаи

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в мире, антониу гутерреш, индия, мумбаи, оон