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Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН - РИА Новости, 19.10.2022
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Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН
Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН - РИА Новости, 19.10.2022
Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН
Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны, заявил прибывший в среду в Индию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T08:53
2022-10-19T08:53
в мире
антониу гутерреш
индия
мумбаи
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости. Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны, заявил прибывший в среду в Индию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны на Земле, она является центральным приоритетом для ООН", - сказал он.Как сообщал ранее индийский МИД, Гутерреш начнет свой визит с того, что почтит память жертв терактов в Мумбаи."Терроризм - это абсолютное зло. Никакие причины, предлоги, поводы, обиды не могут оправдать терроризм. Ему нет места в современном мире. Я глубоко тронут тем, что нахожусь здесь, где произошел один из самых варварских террористических актов в истории, в результате которого погибло 166 человек", - отметил Гутерреш.Он добавил, что "хочет отдать дань уважения жертвам"."Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования их семьям, их друзьям, народу Индии и всем тем из других частей мира, кто погиб в Мумбаи", - заключил генсек ООН.Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.
https://ria.ru/20221018/biooruzhie-1825002076.html
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в мире, антониу гутерреш, индия, мумбаи, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Индия, Мумбаи, ООН
08:53 19.10.2022
 
Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН

Генсек ООН Гутерреш: борьба с терроризмом должна быть приоритетом для каждой страны

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости. Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны, заявил прибывший в среду в Индию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны на Земле, она является центральным приоритетом для ООН", - сказал он.
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Как сообщал ранее индийский МИД, Гутерреш начнет свой визит с того, что почтит память жертв терактов в Мумбаи.
"Терроризм - это абсолютное зло. Никакие причины, предлоги, поводы, обиды не могут оправдать терроризм. Ему нет места в современном мире. Я глубоко тронут тем, что нахожусь здесь, где произошел один из самых варварских террористических актов в истории, в результате которого погибло 166 человек", - отметил Гутерреш.
Он добавил, что "хочет отдать дань уважения жертвам".
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"Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования их семьям, их друзьям, народу Индии и всем тем из других частей мира, кто погиб в Мумбаи", - заключил генсек ООН.
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.
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В миреАнтониу ГутеррешИндияМумбаиООН
 
 
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