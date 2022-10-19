https://ria.ru/20221019/ogranicheniya-1825149477.html

В Воронежской области пока не будут вводить ограничений

В Воронежской области пока не будут вводить ограничений - РИА Новости, 19.10.2022

В Воронежской области пока не будут вводить ограничений

Обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения, в регионе пока не вводится никаких... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:20

2022-10-19T16:20

2022-10-19T16:29

воронежская область

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения, в регионе пока не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению, заявил губернатор Александр Гусев.По данным правительства Воронежской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года губернатор Александр Гусев поручил правительству региона начать формирование оперативного штаба Воронежской области, готовится соответствующая документация, регламентирующая его работу и полномочия. Первое заседание штаба состоится в четверг, 20 октября, информируют власти."На текущий момент оперативная обстановка в Воронежской области оценивается властями как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения. На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Власти отмечают, что в случае возможного введения новых мер поддержания безопасности в регионе правительство Воронежской области проинформирует об этом максимально оперативно.

https://ria.ru/20221019/moskva-1825150442.html

воронежская область

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воронежская область, владимир путин, россия