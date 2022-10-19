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Украинские военные обстреляли Донецк и Новотроицкое
Украинские военные обстреляли Донецк и Новотроицкое - РИА Новости, 19.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Новотроицкое
Украинские войска выпустили в среду по Донецку и Новотроицкому семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:08
2022-10-19T17:08
2022-10-19T17:08
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку и Новотроицкому семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.08 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.15 мск украинские войска выпустили по Новотроицкому три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские военные обстреляли Донецк и Новотроицкое
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили семь снарядов по Донецку и Новотроицкому