https://ria.ru/20221019/obrazovanie-1824977984.html

Высшее образование не нужно

Высшее образование не нужно - РИА Новости, 19.10.2022

Высшее образование не нужно

Высшее образование может питать культуру, а может и уничтожать ее, но в любом случае оно превратилось в штамповочный цех по созданию особого и не всегда... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:11

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Высшее образование может питать культуру, а может и уничтожать ее, но в любом случае оно превратилось в штамповочный цех по созданию особого и не всегда полезного сословия — в США. Пишет наш человек, пишет длинно, тяжело, со множеством ссылок на статистику и с цитатами — но у него хорошее имя: Александр Зубатов.Коренной американец, практикующий адвокат, писатель, поэт и прочее. Является ли потомком охранителя устоев империи и гения политического сыска Сергея Зубатова, установить не удалось, да и так ли это важно — главное, что пишет он удивительные вещи.Такое бывает только в эпоху гигантских потрясений — чтобы заново осмыслялись никем до того не оспаривавшиеся истины. В США сейчас именно такая эпоха, и вот человек по имени Зубатов говорит: выпускники наших (американских) высших учебных заведений успешно делят общество на две категории — высших и низших созданий. Высшие при этом в грош не ставят прочих, вырабатывая решения, от которых всем плохо.Но такие ли уж они высшие? Для начала: люди с университетским дипломом составляли в США в лучшем случае 15 процентов населения до Второй мировой, а сейчас их 40 процентов. Здесь работали какие угодно факторы, но прежде всего правительственная политика. Которая учитывала, среди прочего, и необходимость бороться с СССР/Россией за технологическое превосходство, и социальную мобильность для низших сословий. На субсидии процесса повышения этой самой мобильности тратилось все больше денег.А для продолжения: в результате возникло раздувшееся (гранты, займы, немыслимая плата за обучение) и обнаглевшее чудовище под названием "большое образование" — по аналогии с "большой фармацевтикой" или "большой цифрой". И главная проблема тут в том, что если учишь всех подряд, а не лучших и способных, да еще и зарабатываешь на этом без меры, то в обществе снижается общий уровень знаний. Да, собственно, большинство идет в высшее образование не за знаниями как таковыми, а за более высокой зарплатой, которую обычно получает человек с дипломом. Ну еще за престижем и за принадлежностью — искусственным образом — к высшему классу общества, при всей его несуразной численной громадности.А на самом деле, пишет Зубатов, мы видим обесценивание образования. И цитирует массу данных о том, что люди с дипломом не сильно отличаются по знаниям и умению от "низших" — технарей с практическим опытом — и от этого наблюдается громадный процент работающих не по специальности или необходимость учить человека прямо на рабочем месте.Зато такие люди создают в обществе напряжение (мягко говоря) в силу заносчивости при общей слабой компетенции. И это то самое напряжение, которое сегодня вылилось в раскол на две фактически непримиримые части. Демократы — это полуобразованцы с филькиными дипломами и особыми идеями по части права управлять другими, и республиканцы — этакий неожиданный симбиоз интеллектуалов высшего класса с обитателями работающей глубинки.Тема того, как и для чего отправляют детей в университеты, всплывает в США давно. Можно напомнить, как калифорнийская и прочая элита делала это через взятки и прочие коррупционные схемы — и все даже кончилось судебными приговорами.Здесь надо вспомнить, что очень похожие дискуссии велись в СССР все время существования советской власти. Они практически никогда всерьез не выходили на поверхность (каждый раз в фокусе внимания были проблемы якобы поважнее), но оттого были не менее яростными.Чисто условно — дискутировали политические наследники Анатолия Луначарского (они же — идеалисты создания коммунистического общества на фундаменте идей Просвещения) и люди, для которых рабочий класс и крестьянство были биологически куда более приемлемы, чем интеллигенция. А потому образование должно было быть пролетарским.Но острее всего дискуссии эти кипели именно в эпоху великих сдвигов и потрясений. Первый этап споров шел в идейно бурные 20-е годы, когда по большей части выясняли, а как насчет особой — своей — красной интеллигенции и своего Просвещения. Второй этап наступил в краткую, но грандиозную эпоху "оттепели", то есть в 50-е годы, и тогда стало ясно — для просвещенцев идеальной была ситуация, когда весь народ получает высшее образование и с ним — прекрасную и полноценную жизнь. Потом на авансцену вышли шестидесятники, блестяще образованные и относительно молодые люди, затем побеждать стали сторонники все той же красной интеллигенции, которую надо создавать из тех же рабочих и крестьян… Книги об этом вечном споре еще не написаны, но мы уже втянулись в него по новой, в основном пока на тему того, а чему нужно учить и как.И все это время в США параллельно шел такой же спор — и набивались такие же шишки. Статья Зубатова (при всей ее хаотичности) неплохо показывает — чего хотели и к чему пришли. Да этот спор еще и неплохо параллелится с опытом СССР.Вот, например, вопрос о том, что высшее образование в Америке деградировало, в том числе и потому, что туда идут не за знаниями, а за более высокими зарплатами при наличии диплома. Но в СССР 70-х и 80-х средний человек с дипломом получал чуть не вдвое меньше, чем классово правильный средний рабочий. При этом последние зверски завидовали первым и справедливо считали, что интеллигенция при меньшем количестве денег живет более интересной жизнью, наполненной культурой и прочими радостями.Да, а что же наш американский автор говорит на тему того, как оно должно быть? Утверждать, что такого высшего образования не нужно, — не проблема, а вот попробуй объясни, каким оно должно быть.Но тут нас ждет разочарование. Зубатов объясняет, что университетов должно быть немного и они должны быть похожи на семинарии — с жесткой системой отбора способных, куда более скромные, чем нынешние элитные и неэлитные заведения. И там место тем, кто ценит изолированную жизнь, как в монастыре, среди драгоценных для всего общества знаний.В общем, в монастырь. Ну или замуж за дурака.

https://ria.ru/20221011/minaj-1823090013.html

https://ria.ru/20220626/raskol-1798168331.html

https://ria.ru/20220718/kiberbezopasnost-1803316732.html

https://ria.ru/20220914/amerika-1816571095.html

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авторы, сша, ссср, россия