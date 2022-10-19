https://ria.ru/20221019/oborona-1825114428.html
Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны
Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны - РИА Новости, 19.10.2022
Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны
Штабы территориальной обороны должны быть созданы в российских регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:50
2022-10-19T14:50
2022-10-19T16:07
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Штабы территориальной обороны должны быть созданы в российских регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, штабы территориальной обороны создаются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20221019/ukaz-1825120977.html
россия
донецкая народная республика
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Путин о создании штабов территориальной обороны
Путин о создании штабов территориальной обороны
2022-10-19T14:50
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россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
14:50 19.10.2022 (обновлено: 16:07 19.10.2022)
Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны
Путин: главы регионов получат возможность создавать штабы территориальной обороны