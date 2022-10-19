https://ria.ru/20221019/oborona-1825114428.html

Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны

Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны - РИА Новости, 19.10.2022

Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны

Штабы территориальной обороны должны быть созданы в российских регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:50

2022-10-19T14:50

2022-10-19T16:07

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Штабы территориальной обороны должны быть созданы в российских регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, штабы территориальной обороны создаются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20221019/ukaz-1825120977.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область