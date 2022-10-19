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Тульский губернатор поручил начать проверку критически важных объектов - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/obekty-1825217062.html
Тульский губернатор поручил начать проверку критически важных объектов
Тульский губернатор поручил начать проверку критически важных объектов - РИА Новости, 19.10.2022
Тульский губернатор поручил начать проверку критически важных объектов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи с введением в регионе режима повышенной готовности поручил срочно начать проверку критически важных и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:57
2022-10-19T20:03
специальная военная операция на украине
введение военного положения на новых территориях россии
алексей дюмин
тульская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи с введением в регионе режима повышенной готовности поручил срочно начать проверку критически важных и потенциально опасных объектов, сообщает правительство региона.Указом президента РФ в Тульской области и ряде других регионов Центрального и Южного федеральных округов введен уровень повышенной готовности.Правительство Тульской области сообщает, что сразу после подписания президентом указа Дюмин провел первое заседание оперштаба, губернатор возглавил штаб и включил в его состав руководителей силового блока, органов власти всех уровней и ключевых предприятий."Алексей Дюмин отметил, что на данный момент жизнедеятельность региона обеспечивается в штатном режиме. Решения о введении дополнительных мер безопасности будут приниматься исходя из оперативной обстановки", - сообщает областное правительство."На заседании оперштаба глава региона поставил следующие задачи: аппарату антитеррористической комиссии - незамедлительно приступить к проверке критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов социальной инфраструктуры, ТЭК и транспорта. Особое внимание обратить на выявление недостатков защищённости. В случае, если ранее выявленные нарушения не были устранены, привлекать виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.Региональному управлению Росгвардии дано поручение определить необходимое количество и создать резерв из числа сотрудников частных охранных организаций, готовых к выполнению задач, связанных с усилением охраны общественного порядка. Также глава штаба поручил ГУМЧС во взаимодействии с прокуратурой провести дополнительные проверки состояния гражданской обороны и готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на критически важных объектах и объектах ОПК, а также обеспечения противопожарной безопасности."Рабочей группе по закупкам и дооснащению мобилизованных граждан - в кратчайшие сроки закрыть все потребности и усилить работу по наращиванию объёмов выпускаемой продукции по всей номенклатуре… Министерству финансов - при формировании бюджета увеличить резервный фонд для оперативного финансирования непредвиденных расходов", - информируют власти.
https://ria.ru/20221019/opershtab-1825213143.html
https://ria.ru/20221019/voronezh-1825148223.html
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введение военного положения на новых территориях россии, алексей дюмин, тульская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Введение военного положения на новых территориях России, Алексей Дюмин, Тульская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
19:57 19.10.2022 (обновлено: 20:03 19.10.2022)
 
Тульский губернатор поручил начать проверку критически важных объектов

Тульский глава Дюмин поручил проверить критически важные и потенциально опасные объекты

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи с введением в регионе режима повышенной готовности поручил срочно начать проверку критически важных и потенциально опасных объектов, сообщает правительство региона.
Указом президента РФ в Тульской области и ряде других регионов Центрального и Южного федеральных округов введен уровень повышенной готовности.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 19:33
В Челябинской области создали оперштаб по безопасности объектов региона
Правительство Тульской области сообщает, что сразу после подписания президентом указа Дюмин провел первое заседание оперштаба, губернатор возглавил штаб и включил в его состав руководителей силового блока, органов власти всех уровней и ключевых предприятий.
"Алексей Дюмин отметил, что на данный момент жизнедеятельность региона обеспечивается в штатном режиме. Решения о введении дополнительных мер безопасности будут приниматься исходя из оперативной обстановки", - сообщает областное правительство.
"На заседании оперштаба глава региона поставил следующие задачи: аппарату антитеррористической комиссии - незамедлительно приступить к проверке критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов социальной инфраструктуры, ТЭК и транспорта. Особое внимание обратить на выявление недостатков защищённости. В случае, если ранее выявленные нарушения не были устранены, привлекать виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 16:19Специальная военная операция на Украине
Воронежский губернатор оценил обстановку в регионе
Региональному управлению Росгвардии дано поручение определить необходимое количество и создать резерв из числа сотрудников частных охранных организаций, готовых к выполнению задач, связанных с усилением охраны общественного порядка. Также глава штаба поручил ГУМЧС во взаимодействии с прокуратурой провести дополнительные проверки состояния гражданской обороны и готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на критически важных объектах и объектах ОПК, а также обеспечения противопожарной безопасности.
"Рабочей группе по закупкам и дооснащению мобилизованных граждан - в кратчайшие сроки закрыть все потребности и усилить работу по наращиванию объёмов выпускаемой продукции по всей номенклатуре… Министерству финансов - при формировании бюджета увеличить резервный фонд для оперативного финансирования непредвиденных расходов", - информируют власти.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 19:45Специальная военная операция на Украине
В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности
 
Специальная военная операция на УкраинеВведение военного положения на новых территориях РоссииАлексей ДюминТульская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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