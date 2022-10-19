19:57 19.10.2022 (обновлено: 20:03 19.10.2022)
Тульский губернатор поручил начать проверку критически важных объектов
Тульский глава Дюмин поручил проверить критически важные и потенциально опасные объекты
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи с введением в регионе режима повышенной готовности поручил срочно начать проверку критически важных и потенциально опасных объектов, сообщает правительство региона.
Указом президента РФ в Тульской области и ряде других регионов Центрального и Южного федеральных округов введен уровень повышенной готовности.
Правительство Тульской области сообщает, что сразу после подписания президентом указа Дюмин провел первое заседание оперштаба, губернатор возглавил штаб и включил в его состав руководителей силового блока, органов власти всех уровней и ключевых предприятий.
"Алексей Дюмин отметил, что на данный момент жизнедеятельность региона обеспечивается в штатном режиме. Решения о введении дополнительных мер безопасности будут приниматься исходя из оперативной обстановки", - сообщает областное правительство.
"На заседании оперштаба глава региона поставил следующие задачи: аппарату антитеррористической комиссии - незамедлительно приступить к проверке критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов социальной инфраструктуры, ТЭК и транспорта. Особое внимание обратить на выявление недостатков защищённости. В случае, если ранее выявленные нарушения не были устранены, привлекать виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.
Региональному управлению Росгвардии дано поручение определить необходимое количество и создать резерв из числа сотрудников частных охранных организаций, готовых к выполнению задач, связанных с усилением охраны общественного порядка. Также глава штаба поручил ГУМЧС во взаимодействии с прокуратурой провести дополнительные проверки состояния гражданской обороны и готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на критически важных объектах и объектах ОПК, а также обеспечения противопожарной безопасности.
"Рабочей группе по закупкам и дооснащению мобилизованных граждан - в кратчайшие сроки закрыть все потребности и усилить работу по наращиванию объёмов выпускаемой продукции по всей номенклатуре… Министерству финансов - при формировании бюджета увеличить резервный фонд для оперативного финансирования непредвиденных расходов", - информируют власти.