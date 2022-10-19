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В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
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В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных
В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных
Все мобилизованные жители заполярного Норильска (Красноярский край) получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, предоставленную муниципалитетом, РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:41
2022-10-19T10:41
общество
норильск
красноярский край
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Все мобилизованные жители заполярного Норильска (Красноярский край) получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, предоставленную муниципалитетом, также власти города приняли решение о ежемесячной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого их ребенка, сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале.В начале октября он рассказал, что муниципальные выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать мобилизованным норильчанам на счета."Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора всем убывшим была выплачена единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, члены их семьи могут получить материальную помощь от муниципалитета в связи со сложной жизненной ситуацией, сертификаты на приобретение продуктов, а также всестороннюю помощь по всем вопросам", - говорится в сообщении."Сегодня мной принято решение о введении дополнительных мер социальной поддержки для семей мобилизованных в виде ежемесячной материальной выплаты для детей мобилизованных норильчан в размере 10 тысяч рублей на каждого. Денежные средства будут выплачены на детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в возрасте до 18 лет включительно", - добавил глава Норильска.По его данным, выплаты будут произведены включая октябрь.
https://ria.ru/20221018/sud-1824976414.html
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общество, норильск, красноярский край, частичная мобилизация в россии
Общество, Норильск, Красноярский край, Частичная мобилизация в России
10:41 19.10.2022
 
В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных

В Норильске ввели выплаты в десять тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованных

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Все мобилизованные жители заполярного Норильска (Красноярский край) получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, предоставленную муниципалитетом, также власти города приняли решение о ежемесячной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого их ребенка, сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале.
В начале октября он рассказал, что муниципальные выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать мобилизованным норильчанам на счета.
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"Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора всем убывшим была выплачена единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, члены их семьи могут получить материальную помощь от муниципалитета в связи со сложной жизненной ситуацией, сертификаты на приобретение продуктов, а также всестороннюю помощь по всем вопросам", - говорится в сообщении.
"Сегодня мной принято решение о введении дополнительных мер социальной поддержки для семей мобилизованных в виде ежемесячной материальной выплаты для детей мобилизованных норильчан в размере 10 тысяч рублей на каждого. Денежные средства будут выплачены на детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в возрасте до 18 лет включительно", - добавил глава Норильска.
По его данным, выплаты будут произведены включая октябрь.
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ОбществоНорильскКрасноярский крайЧастичная мобилизация в России
 
 
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