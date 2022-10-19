https://ria.ru/20221019/norilsk-1825044717.html

В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных

В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022

В Норильске утвердили ежемесячное пособие для детей мобилизованных

Все мобилизованные жители заполярного Норильска (Красноярский край) получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, предоставленную муниципалитетом, РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:41

2022-10-19T10:41

2022-10-19T10:41

общество

норильск

красноярский край

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Все мобилизованные жители заполярного Норильска (Красноярский край) получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, предоставленную муниципалитетом, также власти города приняли решение о ежемесячной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого их ребенка, сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале.В начале октября он рассказал, что муниципальные выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать мобилизованным норильчанам на счета."Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора всем убывшим была выплачена единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, члены их семьи могут получить материальную помощь от муниципалитета в связи со сложной жизненной ситуацией, сертификаты на приобретение продуктов, а также всестороннюю помощь по всем вопросам", - говорится в сообщении."Сегодня мной принято решение о введении дополнительных мер социальной поддержки для семей мобилизованных в виде ежемесячной материальной выплаты для детей мобилизованных норильчан в размере 10 тысяч рублей на каждого. Денежные средства будут выплачены на детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в возрасте до 18 лет включительно", - добавил глава Норильска.По его данным, выплаты будут произведены включая октябрь.

https://ria.ru/20221018/sud-1824976414.html

https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html

норильск

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общество, норильск, красноярский край, частичная мобилизация в россии