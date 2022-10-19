https://ria.ru/20221019/neft-1825235642.html

Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США

Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США - РИА Новости, 20.10.2022

Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США

Стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится, а восполнять запасы... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-19T22:07

2022-10-19T22:07

2022-10-20T10:12

экономика

цены на нефть

джо байден

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится, а восполнять запасы планируется по цене в 70 долларов за баррель, заявил президент Джо Байден.Он сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента США, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. "Я сказал своей команде рассматривать возможность его (резерва. — Прим. ред.) дополнительного использования в случае необходимости", — добавил он.Байден пообещал, что к концу года США будут производить до одного миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов". "Это хорошая цена для налогоплательщиков", — сказал он.Ответственность за рост цен на бензин в США Байден возложил на российское руководство, связав рост стоимости со спецоперацией на Украине.Ранее в среду из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны стало известно, что стратегический резерв нефти уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, джо байден, сша, украина