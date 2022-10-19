https://ria.ru/20221019/neft-1825235642.html
Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США
Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США - РИА Новости, 20.10.2022
Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США
Стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится, а восполнять запасы... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-19T22:07
2022-10-19T22:07
2022-10-20T10:12
экономика
цены на нефть
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится, а восполнять запасы планируется по цене в 70 долларов за баррель, заявил президент Джо Байден.Он сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента США, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. "Я сказал своей команде рассматривать возможность его (резерва. — Прим. ред.) дополнительного использования в случае необходимости", — добавил он.Байден пообещал, что к концу года США будут производить до одного миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов". "Это хорошая цена для налогоплательщиков", — сказал он.Ответственность за рост цен на бензин в США Байден возложил на российское руководство, связав рост стоимости со спецоперацией на Украине.Ранее в среду из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны стало известно, что стратегический резерв нефти уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, джо байден, сша, украина
Экономика, Цены на нефть, Джо Байден, США, Украина
22:07 19.10.2022 (обновлено: 10:12 20.10.2022)
Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США
Байден: стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится, а восполнять запасы планируется по цене в 70 долларов за баррель, заявил президент Джо Байден.
"Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти", — заявил Байден в Белом доме.
Он сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента США, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. "Я сказал своей команде рассматривать возможность его (резерва. — Прим. ред.) дополнительного использования в случае необходимости", — добавил он.
Байден пообещал, что к концу года США будут производить до одного миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов". "Это хорошая цена для налогоплательщиков", — сказал он.
Ответственность за рост цен на бензин в США Байден возложил на российское руководство, связав рост стоимости со спецоперацией на Украине
.
Ранее в среду из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны стало известно, что стратегический резерв нефти уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.