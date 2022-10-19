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ГД в I чтении освободила от НДФЛ компенсации волонтерам на услуги связи
ГД в I чтении освободила от НДФЛ компенсации волонтерам на услуги связи - РИА Новости, 19.10.2022
ГД в I чтении освободила от НДФЛ компенсации волонтерам на услуги связи
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи от налога на доходы физлиц. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:48
2022-10-19T15:48
2022-10-19T15:48
общество
андрей турчак
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи от налога на доходы физлиц.Документ внесен сенатором Андреем Турчаком и группой депутатов от "Единой России". Он включает доходы, полученные добровольцами (волонтерами) на приобретение услуг связи, в перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, наравне с их остальными доходами.Законодательная инициатива внесена в пакете с другой, которая предусматривает компенсацию расходов добровольцев (волонтеров) на услуги связи.Поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее Турчак, комментируя законодательные инициативы. Эти средства будут возмещаться так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, замечал сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно обращались с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия
ГД в I чтении освободила от НДФЛ компенсации волонтерам на услуги связи
ГД приняла в I чтении проект, освобождающий от НДФЛ компенсации волонтерам на услуги связи
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи от налога на доходы физлиц.
Документ внесен сенатором Андреем Турчаком
и группой депутатов от "Единой России
". Он включает доходы, полученные добровольцами (волонтерами) на приобретение услуг связи, в перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, наравне с их остальными доходами.
Законодательная инициатива внесена в пакете с другой, которая предусматривает компенсацию расходов добровольцев (волонтеров) на услуги связи.
Поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее Турчак, комментируя законодательные инициативы. Эти средства будут возмещаться так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.
Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, замечал сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно обращались с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии.