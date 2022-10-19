20:20 19.10.2022 (обновлено: 20:39 19.10.2022)
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений
Бельгийская коалиция против ЯО провела акцию против ядерных учений у штаб-квартиры НАТО
© Фото : Vrede vzw/Julie Maenhout/Jerome PerayaАкция Бельгийской коалиции против ядерного оружия перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Акция Бельгийской коалиции против ядерного оружия перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Бельгийская коалиция против ядерного оружия провела в среду акцию у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в знак протеста против проведения учений альянса по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Бельгийская коалиция против ядерного оружия протестует против учений "Стойкий полдень". В среду организация выразила свой протест у штаб-квартиры НАТО", - сообщили в организации.
В своем заявлении бельгийская антиядерная коалиция указала, что проводить такие учения на фоне международной напряженности и ядерных угроз безответственно.
"В период нарастающей международной напряженности с повторяющимися угрозами применения ядерного оружия в последние недели проводить подобные учения безответственно. Это только увеличивает риски конфронтации с Россией. Вопрос не в том, как выиграть ядерную войну, а в том, как ее предотвратить", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам акции.
Организация также призвала власти Бельгии отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. "Выступив против проведения этих учений и отказавшись от выполнения "ядерной миссии" НАТО, Бельгия может показать пример и открыть путь к деэскалации и глобальному разоружению", - заявили в организации.
Как ранее сообщила НАТО, учения проходят с 17 по 30 октября "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях не используется.
15 октября, 20:12Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием