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У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений - РИА Новости, 19.10.2022
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У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений - РИА Новости, 19.10.2022
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений
Бельгийская коалиция против ядерного оружия провела в среду акцию у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в знак протеста против проведения учений альянса по ядерному... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:20
2022-10-19T20:39
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Бельгийская коалиция против ядерного оружия провела в среду акцию у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в знак протеста против проведения учений альянса по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Бельгийская коалиция против ядерного оружия протестует против учений "Стойкий полдень". В среду организация выразила свой протест у штаб-квартиры НАТО", - сообщили в организации.В своем заявлении бельгийская антиядерная коалиция указала, что проводить такие учения на фоне международной напряженности и ядерных угроз безответственно."В период нарастающей международной напряженности с повторяющимися угрозами применения ядерного оружия в последние недели проводить подобные учения безответственно. Это только увеличивает риски конфронтации с Россией. Вопрос не в том, как выиграть ядерную войну, а в том, как ее предотвратить", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам акции.Организация также призвала власти Бельгии отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. "Выступив против проведения этих учений и отказавшись от выполнения "ядерной миссии" НАТО, Бельгия может показать пример и открыть путь к деэскалации и глобальному разоружению", - заявили в организации.Как ранее сообщила НАТО, учения проходят с 17 по 30 октября "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях не используется.Бельгийские СМИ уточняют, что в этом году центром учений стала база бельгийских ВВС Кляйн-Брогель в провинции Лимбург. По данным экспертов, там находятся ядерные боеголовки США. Официальные власти эту информацию не подтверждают.
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в мире, бельгия, брюссель, россия, нато
В мире, Бельгия, Брюссель, Россия, НАТО
20:20 19.10.2022 (обновлено: 20:39 19.10.2022)
 
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений

Бельгийская коалиция против ЯО провела акцию против ядерных учений у штаб-квартиры НАТО

© Фото : Vrede vzw/Julie Maenhout/Jerome PerayaАкция Бельгийской коалиции против ядерного оружия перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Акция Бельгийской коалиции против ядерного оружия перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Vrede vzw/Julie Maenhout/Jerome Peraya
Акция Бельгийской коалиции против ядерного оружия перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Бельгийская коалиция против ядерного оружия провела в среду акцию у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в знак протеста против проведения учений альянса по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Бельгийская коалиция против ядерного оружия протестует против учений "Стойкий полдень". В среду организация выразила свой протест у штаб-квартиры НАТО", - сообщили в организации.
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В своем заявлении бельгийская антиядерная коалиция указала, что проводить такие учения на фоне международной напряженности и ядерных угроз безответственно.
"В период нарастающей международной напряженности с повторяющимися угрозами применения ядерного оружия в последние недели проводить подобные учения безответственно. Это только увеличивает риски конфронтации с Россией. Вопрос не в том, как выиграть ядерную войну, а в том, как ее предотвратить", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам акции.
Организация также призвала власти Бельгии отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. "Выступив против проведения этих учений и отказавшись от выполнения "ядерной миссии" НАТО, Бельгия может показать пример и открыть путь к деэскалации и глобальному разоружению", - заявили в организации.
Как ранее сообщила НАТО, учения проходят с 17 по 30 октября "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях не используется.
Бельгийские СМИ уточняют, что в этом году центром учений стала база бельгийских ВВС Кляйн-Брогель в провинции Лимбург. По данным экспертов, там находятся ядерные боеголовки США. Официальные власти эту информацию не подтверждают.
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