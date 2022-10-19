https://ria.ru/20221019/nato-1825221024.html

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений - РИА Новости, 19.10.2022

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений

Бельгийская коалиция против ядерного оружия провела в среду акцию у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в знак протеста против проведения учений альянса по ядерному... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:20

2022-10-19T20:20

2022-10-19T20:39

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Бельгийская коалиция против ядерного оружия провела в среду акцию у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в знак протеста против проведения учений альянса по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Бельгийская коалиция против ядерного оружия протестует против учений "Стойкий полдень". В среду организация выразила свой протест у штаб-квартиры НАТО", - сообщили в организации.В своем заявлении бельгийская антиядерная коалиция указала, что проводить такие учения на фоне международной напряженности и ядерных угроз безответственно."В период нарастающей международной напряженности с повторяющимися угрозами применения ядерного оружия в последние недели проводить подобные учения безответственно. Это только увеличивает риски конфронтации с Россией. Вопрос не в том, как выиграть ядерную войну, а в том, как ее предотвратить", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам акции.Организация также призвала власти Бельгии отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. "Выступив против проведения этих учений и отказавшись от выполнения "ядерной миссии" НАТО, Бельгия может показать пример и открыть путь к деэскалации и глобальному разоружению", - заявили в организации.Как ранее сообщила НАТО, учения проходят с 17 по 30 октября "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях не используется.Бельгийские СМИ уточняют, что в этом году центром учений стала база бельгийских ВВС Кляйн-Брогель в провинции Лимбург. По данным экспертов, там находятся ядерные боеголовки США. Официальные власти эту информацию не подтверждают.

https://ria.ru/20221018/nato-1824960595.html

https://ria.ru/20221015/mask-1824327733.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, бельгия, брюссель, россия, нато