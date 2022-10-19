https://ria.ru/20221019/nato-1825011539.html
МИД призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди членов НАТО
МИД призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди членов НАТО - РИА Новости, 19.10.2022
МИД призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди членов НАТО
Россия предлагает странам Запада разобраться, с какой целью некоторые государства ЕС и НАТО ведут разработку новых видов токсичных химикатов, заявил на... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T02:10
2022-10-19T02:10
2022-10-19T02:19
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ООН, 19 окт — РИА Новости. Россия предлагает странам Запада разобраться, с какой целью некоторые государства ЕС и НАТО ведут разработку новых видов токсичных химикатов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов."Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Прим. ред.) все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "новички". Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось", — подчеркнул Воронцов.По его словам, возникает закономерный вопрос.Как указал замглавы делегации, Россия категорически отвергает инсинуации по поводу ее "причастности" к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе "новичками"."Шитые белыми нитками две истории: дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, разнузданной пропагандистской кампании, целью которой является оказание на нашу страну дальнейшего политического и экономического давления", — заявил дипломат.Как указал Воронцов, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования с Россией происшествия в Солсбери. По словам дипломата, очередная нота Москвы на этот счет была направлена в октябре, и, как и все предыдущие, была просто проигнорирована.Как указал дипломат, уже более двух лет Берлин, Лондон, Париж и Стокгольм так и не представляют Москве сколько-нибудь внятных ответов на поставленные вопросы."Мы решительно настроены на установление истины в обоих инцидентах. В очередной раз подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", — отметил он.Воронцов пообещал, что Россия продолжит требовать от властей Великобритании, Германии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств.
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https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html
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россия, нато, евросоюз, оон, в мире
Россия, НАТО, Евросоюз, ООН, В мире
02:10 19.10.2022 (обновлено: 02:19 19.10.2022)
МИД призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди членов НАТО
МИД России призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди некоторых членов НАТО
ООН, 19 окт — РИА Новости. Россия предлагает странам Запада разобраться, с какой целью некоторые государства ЕС и НАТО ведут разработку новых видов токсичных химикатов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов.
"Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Прим. ред.) все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "новички". Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось", — подчеркнул Воронцов.
По его словам, возникает закономерный вопрос.
"Что это за новый "новичок", который страны НАТО с упорством бережно хранят в тайне, препятствуя его постановке под верификационный контроль и актуализации списков химикатов КЗХО? <...> Для нас ответ очевиден. В связи с чем предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов", — добавил Воронцов.
Как указал замглавы делегации, Россия категорически отвергает инсинуации по поводу ее "причастности" к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе "новичками".
"Шитые белыми нитками две истории: дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, разнузданной пропагандистской кампании, целью которой является оказание на нашу страну дальнейшего политического и экономического давления", — заявил дипломат.
Как указал Воронцов, Лондон
по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования с Россией происшествия в Солсбери
. По словам дипломата, очередная нота Москвы
на этот счет была направлена в октябре, и, как и все предыдущие, была просто проигнорирована.
"В схожем ключе развивается и раскрученная США и их союзниками история с мнимым отравлением Навального. Именно Россия в данной ситуации заняла максимально транспарентную позицию. В ответ же на наши усилия по налаживанию контактов в целях установления реальной картины произошедшего страны НАТО фактически с первого дня перешли к мегафонной дипломатии", — заявил Воронцов.
Как указал дипломат, уже более двух лет Берлин
, Лондон, Париж
и Стокгольм
так и не представляют Москве сколько-нибудь внятных ответов на поставленные вопросы.
"Мы решительно настроены на установление истины в обоих инцидентах. В очередной раз подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", — отметил он.
Воронцов пообещал, что Россия продолжит требовать от властей Великобритании
, Германии
исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств.