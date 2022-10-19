https://ria.ru/20221019/nato-1825011539.html

МИД призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди членов НАТО

МИД призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди членов НАТО - РИА Новости, 19.10.2022

МИД призвал выяснить цели разработки новых химикатов среди членов НАТО

Россия предлагает странам Запада разобраться, с какой целью некоторые государства ЕС и НАТО ведут разработку новых видов токсичных химикатов, заявил на... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T02:10

2022-10-19T02:10

2022-10-19T02:19

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ООН, 19 окт — РИА Новости. Россия предлагает странам Запада разобраться, с какой целью некоторые государства ЕС и НАТО ведут разработку новых видов токсичных химикатов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов."Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Прим. ред.) все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "новички". Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось", — подчеркнул Воронцов.По его словам, возникает закономерный вопрос.Как указал замглавы делегации, Россия категорически отвергает инсинуации по поводу ее "причастности" к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе "новичками"."Шитые белыми нитками две истории: дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, разнузданной пропагандистской кампании, целью которой является оказание на нашу страну дальнейшего политического и экономического давления", — заявил дипломат.Как указал Воронцов, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования с Россией происшествия в Солсбери. По словам дипломата, очередная нота Москвы на этот счет была направлена в октябре, и, как и все предыдущие, была просто проигнорирована.Как указал дипломат, уже более двух лет Берлин, Лондон, Париж и Стокгольм так и не представляют Москве сколько-нибудь внятных ответов на поставленные вопросы."Мы решительно настроены на установление истины в обоих инцидентах. В очередной раз подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", — отметил он.Воронцов пообещал, что Россия продолжит требовать от властей Великобритании, Германии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств.

https://ria.ru/20221018/biooruzhie-1825002076.html

https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html

https://ria.ru/20221017/derzhavy-1824710545.html

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россия, нато, евросоюз, оон, в мире