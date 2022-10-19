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Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей - РИА Новости, 19.10.2022
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Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей
Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей - РИА Новости, 19.10.2022
Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей
Ранее судимый житель Белгородской области приговорен к 17 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей в течение 5 лет, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:28
2022-10-19T12:28
происшествия
россия
прохоровский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Белгородской области приговорен к 17 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей в течение 5 лет, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, 47-летний житель Прохоровского района с 2017-го по 2021 годы насиловал падчерицу, угрожал ей убийством, если она расскажет о происходящем матери или полиции."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 47-летнему жителю Прохоровского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (15 эпизодов) (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.Судом ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года после отбытия основного наказания.
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россия
прохоровский район
белгородская область
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происшествия, россия, прохоровский район, белгородская область
Происшествия, Россия, Прохоровский район, Белгородская область
12:28 19.10.2022
 
Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей

Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей в течение пяти лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Белгородской области приговорен к 17 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей в течение 5 лет, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 47-летний житель Прохоровского района с 2017-го по 2021 годы насиловал падчерицу, угрожал ей убийством, если она расскажет о происходящем матери или полиции.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 47-летнему жителю Прохоровского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (15 эпизодов) (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.
Судом ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года после отбытия основного наказания.
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ПроисшествияРоссияПрохоровский районБелгородская область
 
 
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