https://ria.ru/20221019/nasilie-1825077942.html

Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей

Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей - РИА Новости, 19.10.2022

Белгородца приговорили к 17 годам колонии за насилие над падчерицей

Ранее судимый житель Белгородской области приговорен к 17 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей в течение 5 лет, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:28

2022-10-19T12:28

2022-10-19T12:28

происшествия

россия

прохоровский район

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Белгородской области приговорен к 17 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей в течение 5 лет, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, 47-летний житель Прохоровского района с 2017-го по 2021 годы насиловал падчерицу, угрожал ей убийством, если она расскажет о происходящем матери или полиции."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 47-летнему жителю Прохоровского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (15 эпизодов) (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.Судом ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года после отбытия основного наказания.

https://ria.ru/20220926/proisshestviya-1819408905.html

россия

прохоровский район

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происшествия, россия, прохоровский район, белгородская область