https://ria.ru/20221019/murmansk-1825175700.html

Власти Мурманской области не вводят ограничений обычной жизни

Власти Мурманской области не вводят ограничений обычной жизни - РИА Новости, 19.10.2022

Власти Мурманской области не вводят ограничений обычной жизни

Власти Мурманской области не вводят ограничений в обычной жизни, все службы и органы делают все возможное для обеспечения правопорядка на территории региона,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:31

2022-10-19T17:31

2022-10-19T17:31

владимир путин

мурманская область

россия

андрей чибис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168223_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7046e62ddc2022b5d97603bd507e6910.jpg

МУРМАНСК, 19 окт — РИА Новости. Власти Мурманской области не вводят ограничений в обычной жизни, все службы и органы делают все возможное для обеспечения правопорядка на территории региона, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На территории Мурманской области мы не вводим никаких ограничений обычной жизни. Органы правопорядка, специальные службы и все органы власти всех уровней в ежедневном режиме делают все необходимое для обеспечения безопасности нашей области, полного функционирования всех систем жизнеобеспечения и для стабильной работы экономики", - сказал Чибис.В среду президент РФ Владимир Путин на заседание Совбеза сообщил, что главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, мурманская область, россия, андрей чибис