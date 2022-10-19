Власти Мурманской области не вводят ограничений обычной жизни
Губернатор Мурманской области Чибис: регион не вводит ограничений обычной жизни
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 окт — РИА Новости. Власти Мурманской области не вводят ограничений в обычной жизни, все службы и органы делают все возможное для обеспечения правопорядка на территории региона, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"На территории Мурманской области мы не вводим никаких ограничений обычной жизни. Органы правопорядка, специальные службы и все органы власти всех уровней в ежедневном режиме делают все необходимое для обеспечения безопасности нашей области, полного функционирования всех систем жизнеобеспечения и для стабильной работы экономики", - сказал Чибис.
В среду президент РФ Владимир Путин на заседание Совбеза сообщил, что главы регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.