Рейтинг@Mail.ru
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/moskva-1825150442.html
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов - РИА Новости, 19.10.2022
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов
Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:22
2022-10-19T18:01
общество
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
россия
введение военного положения на новых территориях россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил мэр Москвы в своем личном блоге.Он отметил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и других будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2fea2059f6399160ec548efd3a2a8c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, россия, введение военного положения на новых территориях россии
Общество, Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
16:22 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов

Мэр Собянин: в Москве примут меры по повышению безопасности объектов жизнеобеспечения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил мэр Москвы в своем личном блоге.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения", - написал мэр.
Он отметил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и других будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:37
Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваСергей СобянинРоссияВведение военного положения на новых территориях России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала