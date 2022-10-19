https://ria.ru/20221019/moskva-1825150442.html

В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов

В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов - РИА Новости, 19.10.2022

В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов

Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:22

2022-10-19T16:22

2022-10-19T18:01

общество

москва

сергей собянин

специальная военная операция на украине

россия

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил мэр Москвы в своем личном блоге.Он отметил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и других будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

москва

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Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин, россия, введение военного положения на новых территориях россии