https://ria.ru/20221019/moskva-1825150442.html
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов - РИА Новости, 19.10.2022
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов
Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:22
2022-10-19T16:22
2022-10-19T18:01
общество
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
россия
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил мэр Москвы в своем личном блоге.Он отметил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и других будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, россия, введение военного положения на новых территориях россии
Общество, Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
16:22 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
В Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов
Мэр Собянин: в Москве примут меры по повышению безопасности объектов жизнеобеспечения
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в Москве примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил
мэр Москвы в своем личном блоге.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения", - написал мэр.
Он отметил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и других будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.