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В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин

В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2022

В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин

В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни столицы, не вводится, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:18

2022-10-19T16:18

2022-10-19T18:01

общество

москва

россия

сергей собянин

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни столицы, не вводится, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин."При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - написал Собянин.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.

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общество, москва, россия, сергей собянин, введение военного положения на новых территориях россии