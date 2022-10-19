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В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин
В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2022
В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин
В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни столицы, не вводится, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:18
2022-10-19T16:18
2022-10-19T18:01
общество
москва
россия
сергей собянин
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни столицы, не вводится, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин."При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - написал Собянин.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.
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общество, москва, россия, сергей собянин, введение военного положения на новых территориях россии
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Введение военного положения на новых территориях России
16:18 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин
Собянин: в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится