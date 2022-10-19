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Министр обороны Молдавии не исключил объявления в стране мобилизации
Министр обороны Молдавии не исключил объявления в стране мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022
Министр обороны Молдавии не исключил объявления в стране мобилизации
В Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на Украине приблизятся к ее границам или если пойдет новая волна беженцев, заявил министр обороны... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:47
2022-10-19T09:47
2022-10-19T11:33
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КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. В Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на Украине приблизятся к ее границам или если пойдет новая волна беженцев, заявил министр обороны Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR.По молдавским законам, президент может объявить частичную или всеобщую мобилизацию только с одобрения парламента. Она должна начинаться с введения осадного или военного положения. "Для того чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии", — пояснил Носатый.Кроме того, по словам министра, на решение о мобилизации может повлиять увеличение потока беженцев с Украины.На прошлой неделе власти Молдавии заявили, что над ее территорией пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. Тогда Носатый также говорил о возможности проведения мобилизации, но уточнил, что считает такой сценарий маловероятным. Он отметил, что сейчас молдавская армия насчитывает около шести тысяч человек, а вооружение в основном осталось с советских времен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
09:47 19.10.2022 (обновлено: 11:33 19.10.2022)
Министр обороны Молдавии не исключил объявления в стране мобилизации
Министр обороны Молдавии Носатый разъяснил условия объявления мобилизации в стране
КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости.
В Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на Украине приблизятся к ее границам или если пойдет новая волна беженцев, заявил
министр обороны Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR.
По молдавским законам, президент может объявить частичную или всеобщую мобилизацию только с одобрения парламента. Она должна начинаться с введения осадного или военного положения.
"Для того чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии
", — пояснил Носатый.
Кроме того, по словам министра, на решение о мобилизации может повлиять увеличение потока беженцев с Украины.
"В таком случае мы должны будем предпринять определенные действия, чтобы адекватно реагировать", — заключил глава Минобороны.
На прошлой неделе власти Молдавии заявили, что над ее территорией пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. Тогда Носатый также говорил о возможности проведения мобилизации, но уточнил, что считает такой сценарий маловероятным. Он отметил, что сейчас молдавская армия насчитывает около шести тысяч человек, а вооружение в основном осталось с советских времен.