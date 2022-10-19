https://ria.ru/20221019/moldaviya-1825035796.html

Министр обороны Молдавии не исключил объявления в стране мобилизации

Министр обороны Молдавии не исключил объявления в стране мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022

Министр обороны Молдавии не исключил объявления в стране мобилизации

В Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на Украине приблизятся к ее границам или если пойдет новая волна беженцев, заявил министр обороны... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:47

2022-10-19T09:47

2022-10-19T11:33

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КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. В Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на Украине приблизятся к ее границам или если пойдет новая волна беженцев, заявил министр обороны Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR.По молдавским законам, президент может объявить частичную или всеобщую мобилизацию только с одобрения парламента. Она должна начинаться с введения осадного или военного положения. "Для того чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии", — пояснил Носатый.Кроме того, по словам министра, на решение о мобилизации может повлиять увеличение потока беженцев с Украины.На прошлой неделе власти Молдавии заявили, что над ее территорией пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. Тогда Носатый также говорил о возможности проведения мобилизации, но уточнил, что считает такой сценарий маловероятным. Он отметил, что сейчас молдавская армия насчитывает около шести тысяч человек, а вооружение в основном осталось с советских времен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина