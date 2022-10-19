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Москалькова рассказала о центре помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
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Москалькова рассказала о центре помощи семьям мобилизованных
Москалькова рассказала о центре помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
Москалькова рассказала о центре помощи семьям мобилизованных
Семьи мобилизованных в первую очередь нуждаются в поддержке, поэтому открытие центра помощи семьям мобилизованных в Москве - это блестящая идея, сообщила... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:35
2022-10-19T17:35
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
сергей собянин
анастасия ракова
москва
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семьи мобилизованных в первую очередь нуждаются в поддержке, поэтому открытие центра помощи семьям мобилизованных в Москве - это блестящая идея, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Блестящая инициатива. Именно семьи в первую очередь нуждаются в поддержке, сегодня закон о мобилизации содержит очень узкий перечень освобождения от мобилизации. Есть семьи, в которых призванные в рамках мобилизации являются единственными кормильцами в семье, есть те, у которых остались трое детей, больные родители, и эта помощь очень нужна", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.Она отметила, что помощь нужна не только материальная, также нужна моральная поддержка "героев, которые выполняют сложнейшую государственную боевую задачу".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии Центра поддержки семей мобилизованных. Позже для подачи заявлений на социальную помощь семьям мобилизованных дополнительно стали доступны семь флагманских офисов "Мои Документы".Центры работают ежедневно без перерывов и выходных с 10.00 до 22.00 в семи округах столицы. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, для подачи заявления необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий родство с мобилизованным, и реквизиты счета для перечисления помощи.
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общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, сергей собянин, анастасия ракова , москва, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Сергей Собянин, Анастасия Ракова , Москва, Россия, Частичная мобилизация в России
17:35 19.10.2022
 
Москалькова рассказала о центре помощи семьям мобилизованных

Москалькова рассказала об открытии в Москве центра помощи семьям мобилизованных

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семьи мобилизованных в первую очередь нуждаются в поддержке, поэтому открытие центра помощи семьям мобилизованных в Москве - это блестящая идея, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Блестящая инициатива. Именно семьи в первую очередь нуждаются в поддержке, сегодня закон о мобилизации содержит очень узкий перечень освобождения от мобилизации. Есть семьи, в которых призванные в рамках мобилизации являются единственными кормильцами в семье, есть те, у которых остались трое детей, больные родители, и эта помощь очень нужна", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
Она отметила, что помощь нужна не только материальная, также нужна моральная поддержка "героев, которые выполняют сложнейшую государственную боевую задачу".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии Центра поддержки семей мобилизованных. Позже для подачи заявлений на социальную помощь семьям мобилизованных дополнительно стали доступны семь флагманских офисов "Мои Документы".
Центры работают ежедневно без перерывов и выходных с 10.00 до 22.00 в семи округах столицы. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, для подачи заявления необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий родство с мобилизованным, и реквизиты счета для перечисления помощи.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаСергей СобянинАнастасия РаковаМоскваРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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