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Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ - РИА Новости, 19.10.2022
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Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ
Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ - РИА Новости, 19.10.2022
Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ
Совет по правам человека при президенте заявил о появившейся в России практике снятия мобилизованных военных пенсионеров с очереди на жилищные субсидии и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:25
2022-10-19T15:25
сергей шойгу
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте заявил о появившейся в России практике снятия мобилизованных военных пенсионеров с очереди на жилищные субсидии и лишения военных пенсий, призвал не допускать этого."Поступила информация о практике снятия военных пенсионеров, призванных на военную службу по мобилизации, с очереди на получение жилищной субсидии, а также о прекращении им выплаты военных пенсий. Данная практика является дискриминационной и должна быть прекращена", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".В некоторых регионах дополнительные льготы и социальные гарантии мобилизованным "отсутствовали вовсе", что приводит к "дискриминации граждан, выполняющих свой долг", отмечается в документе, опубликованном в Telegram-канале Совета.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
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сергей шойгу, владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Частичная мобилизация в России
15:25 19.10.2022
 
Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ

В СПЧ заявили о практике незаконного лишения выплат мобилизованным военным пенсионерам

© РИА Новости / Артем БуденныйМобилизованные прощаются с родственниками
Мобилизованные прощаются с родственниками - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Артем Буденный
Мобилизованные прощаются с родственниками. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте заявил о появившейся в России практике снятия мобилизованных военных пенсионеров с очереди на жилищные субсидии и лишения военных пенсий, призвал не допускать этого.
"Поступила информация о практике снятия военных пенсионеров, призванных на военную службу по мобилизации, с очереди на получение жилищной субсидии, а также о прекращении им выплаты военных пенсий. Данная практика является дискриминационной и должна быть прекращена", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
11 октября, 09:41Инфографика
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
В некоторых регионах дополнительные льготы и социальные гарантии мобилизованным "отсутствовали вовсе", что приводит к "дискриминации граждан, выполняющих свой долг", отмечается в документе, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных
 
Сергей ШойгуВладимир ПутинРоссияГенеральная прокуратура РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Частичная мобилизация в России
 
 
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