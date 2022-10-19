https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825126053.html

Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ

Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ - РИА Новости, 19.10.2022

Мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат, заявили в СПЧ

Совет по правам человека при президенте заявил о появившейся в России практике снятия мобилизованных военных пенсионеров с очереди на жилищные субсидии и... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:25

2022-10-19T15:25

2022-10-19T15:25

сергей шойгу

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте заявил о появившейся в России практике снятия мобилизованных военных пенсионеров с очереди на жилищные субсидии и лишения военных пенсий, призвал не допускать этого."Поступила информация о практике снятия военных пенсионеров, призванных на военную службу по мобилизации, с очереди на получение жилищной субсидии, а также о прекращении им выплаты военных пенсий. Данная практика является дискриминационной и должна быть прекращена", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".В некоторых регионах дополнительные льготы и социальные гарантии мобилизованным "отсутствовали вовсе", что приводит к "дискриминации граждан, выполняющих свой долг", отмечается в документе, опубликованном в Telegram-канале Совета.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825121438.html

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сергей шойгу, владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии